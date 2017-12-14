Синоптики обещают сравнительно теплые выходные

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Грядущие выходные будут в Беларуси сравнительно теплыми, сообщили в пятницу Sputnik в Белгидромете.



© Sputnik / Виктор Толочко Предварительный прогноз: снег на Новый год будет

По данным синоптиков, в субботу, 16 декабря, Беларусь будет находиться под влиянием атмосферных фронтов.

На большей части страны в субботу пройдут осадки — мокрый снег и дождь, а по юго-востоку осадки могут быть сильными. Возможны гололед и гололедица, ветер — переменных направлений, порывистый.

Ночью с пятницы на субботу температура воздуха может понизиться до —3 градусов, днем 16 декабря столбики термометров будут показывать от нуля до +6 градусов.

В воскресенье, 17 декабря, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, по сравнению с субботой похолодает. Ночью будет 0…-5, а днем до +2 градусов. Настоящая зима продолжится и в понедельник.

Согласно предварительным прогнозам портала "Гисметео", до конца месяца в Беларуси будет сохраняться преимущественно зимняя погода, однако температура не будет заметно опускаться. Впрочем, уже к новогодним праздникам возможны сильные заморозки.