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Синоптики обещают сравнительно теплые выходные
15.12.2017 13:14 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. Грядущие выходные будут в Беларуси сравнительно теплыми, сообщили в пятницу Sputnik в Белгидромете.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным синоптиков, в субботу, 16 декабря, Беларусь будет находиться под влиянием атмосферных фронтов.
На большей части страны в субботу пройдут осадки — мокрый снег и дождь, а по юго-востоку осадки могут быть сильными. Возможны гололед и гололедица, ветер — переменных направлений, порывистый.
Ночью с пятницы на субботу температура воздуха может понизиться до —3 градусов, днем 16 декабря столбики термометров будут показывать от нуля до +6 градусов.
В воскресенье, 17 декабря, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, по сравнению с субботой похолодает. Ночью будет 0…-5, а днем до +2 градусов. Настоящая зима продолжится и в понедельник.
Согласно предварительным прогнозам портала "Гисметео", до конца месяца в Беларуси будет сохраняться преимущественно зимняя погода, однако температура не будет заметно опускаться. Впрочем, уже к новогодним праздникам возможны сильные заморозки.
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В субботу по юго-западу Беларуси температура воздуха может подняться до +6 градусов.
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