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Автомобили семейства "Кортеж" уйдут в народ. Продажами займется СП Sollers и НАМИ

15.12.2017 13:27 — Разное | Tut.by  
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Российская компания Sollers и Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) в начале следующего года сформируют совместное предприятие для продажи автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж».


Об этом сообщает Forbes со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. «Оказывать содействие НАМИ и помогать управлять проектом в качестве партнера будет компания Sollers, поскольку это не входит в компетенцию автомобильного института, отвечающего за разработку и начало производства», — приводит издание слова министра.

По словам чиновника, в настоящее время Sollers создает соответствующую инфраструктуру и уже сформировала коллектив специалистов, до этого работавших в компаниях, производящих автомобили премиального класса. Задачами нового СП станут изучение спроса, оценка отзывов и реакции рынка на будущие модели, а также выработка стратегии для наращивания производственных мощностей.

Проект «Кортеж» реализуется с 2012 года. Он предусматривает создание лимузина для первых лиц государства, а также седана, внедорожника и минивэна «премиум"-сегмента, которые должны появиться в свободной продаже в 2019 году. Уже до конца этого года Федеральной службе охраны РФ должна быть передана первая партия из 14 автомобилей «Кортежа».

 
 
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Совместное предприятие по продаже люксовых автомобилей семейства "Кортеж" занимается созданием необходимой инфраструктуры и пока изучает спрос и реакцию рынка. В...

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