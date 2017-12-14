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Автомобили семейства "Кортеж" уйдут в народ. Продажами займется СП Sollers и НАМИ
Российская компания Sollers и Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) в начале следующего года сформируют совместное предприятие для продажи автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж».
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По словам чиновника, в настоящее время Sollers создает соответствующую инфраструктуру и уже сформировала коллектив специалистов, до этого работавших в компаниях, производящих автомобили премиального класса. Задачами нового СП станут изучение спроса, оценка отзывов и реакции рынка на будущие модели, а также выработка стратегии для наращивания производственных мощностей.
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Совместное предприятие по продаже люксовых автомобилей семейства "Кортеж" занимается созданием необходимой инфраструктуры и пока изучает спрос и реакцию рынка. В...
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