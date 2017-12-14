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Мининформ заблокировал сайт «Белорусский партизан»
15.12.2017 13:20 — Разное | Ежедневник
фото: belaruspartisan.org
Поводом стало «систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации».
Мининформ 14 декабря принял решение об ограничении доступа к информационному ресурсу belaruspartisan.org.
Как сообщается в релизе министерства, решение о блокировке принято по результатам мониторинга ресурса, который выявил систематическое нарушение «Белорусским Партизаном» законодательства о СМИ.
Подчеркивается, что на портале, размещенном за пределами национального сегмента сети интернет, «регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация».
"Однако при этом Мининформ не сообщает, какие конкретно материалы из опубликованных на нашем сайте, в ведомстве отнесли к запрещенным к распространению", - пишет ресурс и призывает своих читателей подписываться на него в соцсетях.
Доступ к «Белорусскому Партизану» ограничен для белорусских пользователей. За рубежом ресурс доступен.
«Белорусский партизан» является одним из самых популярных информационных порталов страны. Был основан Павлом Шереметом.
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Поводом стало «систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации».
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