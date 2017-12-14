ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мининформ заблокировал сайт «Белорусский партизан»

15.12.2017 13:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Мининформ заблокировал сайт «Белорусский партизан»

фото: belaruspartisan.org

Поводом стало «систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации».

Мининформ 14 декабря принял решение об ограничении доступа к информационному ресурсу belaruspartisan.org.

Как сообщается в релизе министерства, решение о блокировке принято по результатам мониторинга ресурса, который выявил систематическое нарушение «Белорусским Партизаном» законодательства о СМИ.

Подчеркивается, что на портале, размещенном за пределами национального сегмента сети интернет, «регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация».

"Однако при этом Мининформ не сообщает, какие конкретно материалы из опубликованных на нашем сайте, в ведомстве отнесли к запрещенным к распространению", - пишет ресурс и призывает своих читателей подписываться на него в соцсетях.

Доступ к «Белорусскому Партизану» ограничен для белорусских пользователей. За рубежом ресурс доступен.

 «Белорусский партизан» является одним из самых популярных информационных порталов страны. Был основан Павлом Шереметом. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поводом стало «систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации».

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики обещают сравнительно теплые выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика