Мининформ заблокировал сайт «Белорусский партизан»



фото: belaruspartisan.org

Поводом стало «систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации».

Мининформ 14 декабря принял решение об ограничении доступа к информационному ресурсу belaruspartisan.org.

Как сообщается в релизе министерства, решение о блокировке принято по результатам мониторинга ресурса, который выявил систематическое нарушение «Белорусским Партизаном» законодательства о СМИ.

Подчеркивается, что на портале, размещенном за пределами национального сегмента сети интернет, «регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация».

"Однако при этом Мининформ не сообщает, какие конкретно материалы из опубликованных на нашем сайте, в ведомстве отнесли к запрещенным к распространению", - пишет ресурс и призывает своих читателей подписываться на него в соцсетях.

Доступ к «Белорусскому Партизану» ограничен для белорусских пользователей. За рубежом ресурс доступен.

«Белорусский партизан» является одним из самых популярных информационных порталов страны. Был основан Павлом Шереметом.