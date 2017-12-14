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«Черных риэлторов» расстреляют: ходатайства не удовлетворены

15.12.2017 13:59 — Разное | БДГ  
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Верховный суд отказался удовлетворить ходатайства «черных риэлторов» Игоря Гершанкова и Семена Бережного, приговоренных к расстрелу за преступления по нескольким статьям, среди которых – убийство, покушение на убийство и другие.

Другие фигуранты дела – жена Гершанкова Татьяна, приговоренная к 24 годам колонии общего режима, и Борис Колесников, осужденный на 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, апелляции в суд не подвали.

Суть ходатайства Гершанкова состояла в просьбе о назначении экспертизы по клофелину, назначении повторной почерковедческой экспертизы по явкам с повинной, вызова ряда свидетелей, оглашении показаний, исследования аудиозаписи судебного заседания первой инстанции. Колесников ходатайствовал о требовании у одного из изданий сведений о продаже квартиры.

Ни одно из ходатайств суд не удовлетворил, оставив без изменений приговоры в отношении фигурантов.

Напомним, что в Могилевской области с 2009 по 2015 год орудовала преступная группа «черных риэлторов», члены которой находили одиноких или подверженных алкоголю граждан, уговаривали их продать свое жилье якобы в обмен на новое, оформляли договоры купли-продаже, а затем убивали своих жертв. Основанием к возбуждению уголовного дела тогда послужили материалы проверки, проведенной Министерством внутренних дел по сообщению о приготовлении к убийству 51-летнего жителя Могилева

Часто преступники добавляли в алкоголь клофелин, после чего вывозили на кладбище и там добивали и закапывали – могилы готовились заранее. Жертв душили пакетами, некоторых закапывали живьем. Приобреталась и похоронная атрибутика.

Расследование уголовного дела «черных риэлторов» из Могилева было закончено летом 2016 года. Мгилевчане обвинялись в шести убийствах с особой жестокостью ради квартир.

Фигурантов дела обвиняют также в мошенничестве, разбое, незаконной предпринимательской деятельности, вымогательстве.

 
Теги: Могилев
 
 
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Верховный суд отказался удовлетворить ходатайства «черных риэлторов» Игоря Гершанкова и Семена Бережного, приговоренных к расстрелу за преступления по...

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