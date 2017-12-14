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В Беларуси задержали россиянина, путешествовавшего по миру за деньги с чужих карт

15.12.2017 13:48 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси задержали россиянина, путешествовавшего по миру за деньги с чужих карт

фото: sunvik.ru

Молодой человек за чужой счет побывал с компанией в странах Европы и Азии и даже оплатил своей девушке поездку в Париж.

26-летний гражданин Российской Федерации обвиняется в том, что, используя реквизиты банковских платежных карт, эмитированных зарубежными банками, владельцем которых он не являлся, на протяжении 2017 года осуществлял оплату билетов различных авиакомпаний и проживание в отелях через интернет-сайты на свое имя, знакомых и иных лиц. Об этом сообщили в СК Беларуси.

Помимо поездок в страны Европы и Азии, мужчина продавал по объявлениям «путевки» со скидкой. В качестве подарка знакомой девушке подарил поездку в Париж. Однако на обратном пути у нее возникли проблемы из-за отмены держателем карточки оплаты билета.  

22 декабря россиянина задержали по прилету в Минск.

Правоохранители напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при работе с банковскими картами. Чтобы не стать жертвой мошенников, не следует передавать банковские карты третьим лицам и сообщать указанные на картах данные, при расчете в предприятиях торговли и сферы услуг нельзя упускать карту из виду, также не рекомендуется размещать фотоизображение карты в сети Интернет.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек за чужой счет побывал с компанией в странах Европы и Азии и даже оплатил своей девушке поездку в Париж.

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