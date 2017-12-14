Неудачный билет в Париж. В Минске задержали россиянина, который путешествовал за деньги с чужих карточек

В Минске задержали 26-летнего россиянина, который пользовался чужими банковскими карточками для покупки авиабилетов и оплаты проживания в отелях, сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова. Мужчина покупал таким способом билеты и бронировал жилье не только для себя, но и для своих знакомых.

— Молодой человек в целях праздного времяпрепровождения с компанией друзей посещал страны Европы и Азии, а также продавал по объявлениям «путевки» со скидкой. В качестве подарка знакомой девушке подарил поездку в Париж. Однако на обратном пути у нее возникли проблемы из-за отмены держателем карточки оплаты билета, — рассказала Марина Дранькова.

Мужчину задержали 2 декабря по прилете в Минск. Сейчас расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (Хищение путем использования компьютерной техники) Уголовного кодекса Беларуси.

— Следователями к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства незаконных действий мужчины, включая сумму причиненного вреда субъектам хозяйствования, в том числе за пределами Республики Беларусь, — добавила Марина Дранькова.

В УСК по Минску советуют соблюдать правила безопасности при работе с банковскими карточками, чтобы никто не завладел конфиденциальной информацией, в том числе не передавать банковские карточки третьим лицам, при расчете в предприятиях торговли и сферы услуг не упускать карту из виду, а также не размещать фото карт в интернете.