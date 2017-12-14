Сербский клуб хочет купить у БАТЭ защитника и полузащитника за 2,5 млн евро

«Црвена Звезда» предлагает 2,5 миллиона евро за дуэт игроков борисовского БАТЭ: защитника Неманью Милуновича и хавбека Мирко Иванича, сообщает «Трибуна» со ссылкой на «Спортски Журнал» .



Сербские легионеры очень помогли БАТЭ в этом году на европейской арене. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По информации издания, борисовчане хотят выручить 2 миллиона только за Иванича. Напомним, по сообщениям СМИ, Мирко Иванич был куплен БАТЭ за 1 миллион евро.

Однако, по мнению источника, стороны, в итоге, могут прийти к соглашению, поскольку у полузащитника остался по контракту один год.

Ранее сообщалось, что Иванич и Милунович могут перебраться в сербский клуб уже в январе.

«Црвена Звезда» и БАТЭ в этом году играли в одной группе в Лиге Европы. Оба матча закончились вничью — 1:1 и 0:0. Но сербы со второго места вышли в плей-офф турнира.

Добавим, что болельщики БАТЭ признали Милуновича лучшим игроком в этом году. Неманья подписал контракт с клубом в 2015 году. Иванич также пришел в команду в 2015.