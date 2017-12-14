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Сербский клуб хочет купить у БАТЭ защитника и полузащитника за 2,5 млн евро
«Црвена Звезда» предлагает 2,5 миллиона евро за дуэт игроков борисовского БАТЭ: защитника Неманью Милуновича и хавбека Мирко Иванича,
По информации издания, борисовчане хотят выручить 2 миллиона только за Иванича. Напомним, по сообщениям СМИ, Мирко Иванич был куплен БАТЭ за 1 миллион евро.
Однако, по мнению источника, стороны, в итоге, могут прийти к соглашению, поскольку у полузащитника остался по контракту один год.
Ранее сообщалось, что Иванич и Милунович могут перебраться в сербский клуб уже в январе.
«Црвена Звезда» и БАТЭ в этом году играли в одной группе в Лиге Европы. Оба матча закончились вничью — 1:1 и 0:0. Но сербы со второго места вышли в плей-офф турнира.
Добавим, что болельщики БАТЭ
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"Црвена Звезда" предлагает 2,5 миллиона евро за дуэт игроков борисовского БАТЭ.
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