Весной 2018 года команда футбольного клуба «Минск» начнет свое выступление в Балтийской Лиги среди женских команд. Об этом сообщает официальный сайт команды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Создание лиги было инициировано Литовской федерацией футбола, под патронажем которой и пройдет первый розыгрыш.

Представители клуба в лице спортивного директора Александра Алексейчикова и главного тренера женской команды Юрия Малеева приняли участие в совещании по организационным вопросам проведения соревнования, которое прошло в Риге.

Там встретились руководители женских футбольных клубов из Латвии (РФШ Рига, «Лиепая»), Литвы («Жальгирис» Вильнюс, «Гинтра Университетас» Шауляй), Эстонии («Пярну», «Флора» Таллин) и Беларуси, а так же официальные лица из федераций футбола Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии.

Был утвержден формат проведения Балтийской лиги в 2018 году. В соревновании примут участие 7 команд — по два клуба из Латвии, Литвы и Эстонии. От Беларуси будет выступать ФК «Минск».

Была проведена жеребьевка и утвержден календарь турнира. Сначала соревнования пройдут в один круг. Каждый участник сыграет с каждым. Три игры клубы проведут на домашнем стадионе и три на выезде.

Первый тур намечено провести 23−25 марта. В первой игре Балтийской лиги «Минск» примет на своем поле рижскую команду РФШ.

В октябре планируется провести финальный турнир за 1−3 места, где встретятся четыре лучшие команды.

Главный тренер женской команды «Минска» Юрий Малеев отметил: «Участие в Балтийской лиге позволит для нашей команды расширить международный календарь, и, надеюсь, будет способствовать успешному выступлению в женской Лиге чемпионов. Уверен, в дальнейшем этот турнир сможет рассчитывать на поддержку со стороны УЕФА, что, несомненно, отразиться на развитии женского футбола в Беларуси».