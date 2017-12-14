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Экс-министра экономразвития России приговорили к восьми годам за взятку в два миллиона долларов

15.12.2017 14:35 — Разное | Ежедневник  
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Экс-министра экономразвития России приговорили к восьми годам за взятку в два миллиона долларов

фото: business-part.ru

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима.

Улюкаева также приговорили к штрафу в однократном размере взятки — 130,4 млн руб. Кроме того, его лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения, пишет РБК.

Гособвинению удалось доказать виновность Улюкаева в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина, сочла судья. Суд не согласился с доводами защиты об «искусственном создании сотрудниками ФСБ картины преступления» и о том, что Улюкаев в момент получения сумки с деньгами не вполне понимал происходящее. Признаков провокации или ложного доноса в действиях Сечина суд также не нашел.

 «15 октября на саммите БРИКС в Гоа Улюкаев «решил использовать значимость и авторитет своей должности» и потребовал у Сечина взятку в 2 млн долларов, действуя из корыстных соображений, умышленно», — зачитала судья. При этом Улюкаев сообщил Сечину, что в случае невыполнения его требований будет препятствовать дальнейшей деятельности «Роснефти», следует из приговора.

Главным свидетелем на процессе должен был быть Сечин, однако он несколько раз не явился на заседания по повестке. В основу обвинительного приговора легли показания генерала ФСБ Олега Феоктистова, который курировал оперативную разработку Улюкаева и лично присутствовал в офисе «Роснефти» 14 ноября 2016 года, в день передачи меченых денег министру.

Улюкаев был задержан с поличным вечером 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти», где он получил взятку в 2 млн долларов за положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти» в размере 50 процентов, сообщал тогда Следственный комитет. 15 ноября Улюкаев был арестован, в тот же день президент Владимир Путин уволил его в связи с утратой доверия.

 

 
 
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Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима.

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