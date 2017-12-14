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Экс-министра экономразвития России приговорили к восьми годам за взятку в два миллиона долларов
15.12.2017 14:35 — Разное | Ежедневник
фото: business-part.ru
Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима.
Улюкаева также приговорили к штрафу в однократном размере взятки — 130,4 млн руб. Кроме того, его лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения, пишет
«15 октября на саммите БРИКС в Гоа Улюкаев «решил использовать значимость и авторитет своей должности» и потребовал у Сечина взятку в 2 млн долларов, действуя из корыстных соображений, умышленно», — зачитала судья. При этом Улюкаев сообщил Сечину, что в случае невыполнения его требований будет препятствовать дальнейшей деятельности «Роснефти», следует из приговора.
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Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима.
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