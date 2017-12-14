На научно-технические разработки для АПК в 2017 году будет потрачено 5,5 миллионов долларов

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На реализацию заданий в рамках государственных научно-технических программ, касающихся сферы АПК, по предварительным прогнозам, в текущем году будет направлено 11 млн рублей.

Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич в ходе республиканского семинара-совещания на тему "Энерго- и ресурсосбережение при переработке сельскохозяйственной продукции" на базе ОАО "Милкавита", передает БЕЛТА .

Данные программы, которые совместно выполняют специалисты АПК и научных организаций, направлены в первую очередь на разработку передовых технологий, новых видов наукоемкой продукции, производимой на основе собственных сырьевых ресурсов. "Значительная часть заданий, а нам необходимо в течение года выполнить почти 60 программ, связаны также с созданием условий для технологического обновления отечественных производств, повышения конкурентоспособности продукции белорусских предприятий на мировом рынке, - отметил первый замминистра. - Предварительно, на реализацию научно-технических программ в сфере АПК в 2017 году будет направлено 11 млн рублей".

Сотрудничество с наукой приносит положительный эффект в работе аграриев, подчеркнул он. Насколько эффективным может быть подобное взаимодействие, можно, например, судить по результатам деятельности сферы животноводства. "В текущем году мы впервые истории получим более 5 тыс. кг молока на корову. Более того, в республике создано 45 новых эффективных стад, которые будут определять будущее этой отрасли. Добиться подобных результатов без научного сопровождения было бы невозможно", - сказал Леонид Маринич.

Также Маринич рассказал о работе по воспроизводству поголовья коров, разработке методик сбалансированного кормления животных на анализе питательности различных видов кормов. В животноводстве, например, ощущается недостаток высокобелковых кормов, которые можно получить из сои и подсолнечника. "В качестве замещения импорта мы начали использовать рапсовый жмых. Для этого нашими учеными были созданы новые сорта рапса и люпина, других масличных культур. Все реализуемые меры в комплексе и дают необходимый эффект", - подчеркнул он.

В числе важных вопросов, которые рассматриваются в ходе семинара, использование электроэнергии для технологических процессов в целях снижения энергозатрат в себестоимости продукции с учетом перспектив ввода БелАЭС. Эффективность использования энергоресурсов и минимизация затрат по данной статье производственных расходов является актуальной проблемой для перерабатывающих предприятий. В частности, их доля в потреблении этих ресурсов всем АПК составляет 53%, или более 400 млн долларов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На научно-технические разработки для АПК в 2017 году будет потрачено 5,5 миллионов долларов На реализацию заданий в рамках государственных научно-технических программ, касающихся сферы АПК, по предварительным прогнозам, в текущем году будет направлено 11...

В совещании принимают участие более 60 руководителей концернов, молоко- и мясоперерабатывающих предприятий страны, представители Министерства энергетики, различных НИИ, Гомельского облисполкома.