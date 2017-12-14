Исследование показало вред бытовых приборов для некоторых женщин

Неионизирующее электромагнитное излучение может быть связано с повышенным риском выкидыша у беременных женщин. Научная работа об этом опубликована в журнале Scientific Reports , кратко об исследовании сообщает ScienceDaily .



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Напомним, основные источники энергии электромагнитных полей в обычной жизни — это трансформаторы линий электропередач и бытовые электроприборы — телевизоры, компьютеры, фены, утюги, миксеры и многое другое.

Исследователи изучили 913 беременных женщин старше 18 лет разных возрастов и рас. На протяжении суток их попросили носить специальное небольшое устройство для мониторинга магнитного поля. Также женщины вели дневник, а после подробно рассказали о своих занятиях. Специалисты проконтроливали, чтобы каждая из участниц на протяжении замеров не делала ничего необычного для себя.

Также были учтены многочисленные факторы, которые могли повлиять на риск выкидыша, включая тошноту, выкидыши в прошлом, употребление алкоголя, кофеина и разные заболевания.

В итоге выкидыш произошел у 10,4% женщин с самым низким измеренным уровнем электромагнитного излучения — менее 2,5 миллигаусса. У женщин, приборы которых зафиксировали более высокие уровни излучения, выкидыш произошел в 24,2% случаев. Авторы работы предположили, что неионизирующее излучение магнитного поля может иметь неблагоприятное биологическое воздействие на здоровье человека, и отметили необходимость дальнейших исследований.

Результаты одного исследования не могут служить основой для каких-либо выводов. Предыдущее исследование на эту тему показало положительную корреляцию, но не подтвердило связь между электромагнитными полями и выкидышем. Сейчас, по данным ВОЗ, нет убедительных фактических данных о неблагоприятных последствиях от электромагнитных полей для здоровья. Среди рекомендаций организации нет совета отказаться от электроприборов.

«На основе недавно проведенного углубленного обзора научной литературы, ВОЗ пришла к выводу о том, что имеющиеся фактические данные не указывают на существование неблагоприятных последствий для здоровья от воздействия электромагнитных полей низких уровней, — пишет ВОЗ. — Однако в знаниях о биологических эффектах имеются определенные пробелы, что вызывает необходимость проведения дальнейших научных исследований».