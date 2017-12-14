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Беляева: "черный риелтор" из Могилева хотел, чтобы его расстреляли

15.12.2017 15:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Приговоренный к смертной казни "черный риелтор" из Могилева Семен Бережной хочет, чтобы его расстреляли. Об этом Бережной заявил в пятницу 15 декабря Верховному суду, сообщила на радио Sputnik Беларусь специальный корреспондент Sputnik Тамара Беляева, присутствовавшая на судебном заседании.

Беляева: "черный риелтор" из Могилева хотел, чтобы его расстреляли
© Sputnik / Анна Нефедова
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"После того, как Бережной заявил, что готов к расстрелу и уже совершал в СИЗО попытку суицида, его адвокат спросила, адекватно ли он себя чувствует, и попросила суд назначить ему психолого-психиатрическую экспертизу", — рассказала Беляева.

Суд принял решение вызывать для подсудимого бригаду скорой помощи и объявил часовой перерыв в заседании.

Также в ходе судебного заседания была оглашена информация о том, что приговоренный к смертной казни Игорь Гершанков и его супруга Татьяна Гершанкова, приговоренная к 24 годам лишения свободы, были ранее судимы за мошенничество с квартирами.

"По словам судьи, отбыв наказание, они вышли на свободу и, используя криминальный опыт, вовлекли в свою преступную деятельность еще двоих человек, убив шесть человек и совершив приготовление к убийству еще двоих", — сказала Беляева.

Адвокаты подсудимых просили Верховный суд отменить и пересмотреть приговор суда первой инстанции и не назначать фигурантам дела такое суровое наказание, в том числе и отменить смертные приговоры. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в удовлетворении ходатайств отказала.

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Сообщение специального корреспондента Sputnik Тамары Беляевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Могилев
 
 
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Верховный суд не удовлетворил ходатайства "черных риелторов" из Могилева — адвокаты просили отменить смертную казнь двум фигурантам, сообщила из зала суда...

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