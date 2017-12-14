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Беляева: "черный риелтор" из Могилева хотел, чтобы его расстреляли
15.12.2017 15:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Приговоренный к смертной казни
© Sputnik / Анна Нефедова
"После того, как Бережной заявил, что готов к расстрелу и уже совершал в СИЗО попытку суицида, его адвокат спросила, адекватно ли он себя чувствует, и попросила суд назначить ему психолого-психиатрическую экспертизу", — рассказала Беляева.
Суд принял решение вызывать для подсудимого бригаду скорой помощи и объявил часовой перерыв в заседании.
Также в ходе судебного заседания была оглашена информация о том, что
"По словам судьи, отбыв наказание, они вышли на свободу и, используя криминальный опыт, вовлекли в свою преступную деятельность еще двоих человек, убив шесть человек и совершив приготовление к убийству еще двоих", — сказала Беляева.
Сообщение специального корреспондента Sputnik Тамары Беляевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Верховный суд не удовлетворил ходатайства "черных риелторов" из Могилева — адвокаты просили отменить смертную казнь двум фигурантам, сообщила из зала суда...
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