Верховный суд продолжит рассмотрение дела черных риелторов 18 декабря

15 декабря, Минск /Светлана Василевская - БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда продолжит рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела так называемых черных риелторов 18 декабря, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Перерыв в судебном заседании объявлен в связи с истребованием сведений о состоянии здоровья обвиняемого Семена Бережного из СИЗО №1. После этого суд примет процессуальное решение.

До этого защитник Бережного с учетом странного поведения в суде своего подзащитного посчитала необходимым заявить ходатайство о назначении в отношении него стационарной судебной психиатрической экспертизы и поставить на разрешение вопрос, не страдает ли подзащитный в настоящее время психическим расстройством, которое лишает его возможности понимать значение своих действий или руководить ими. Адвокат также предлагает решить вопрос, не нуждается ли обвиняемый в применении к нему принудительных мер безопасности и лечения.

Верховный суд приступил к рассмотрению это дела в апелляционном порядке сегодня. В зале суда присутствуют четверо обвиняемых. -0-