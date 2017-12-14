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Верховный суд продолжит рассмотрение дела черных риелторов 18 декабря
15 декабря, Минск /Светлана Василевская - БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда продолжит рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела так называемых
Перерыв в судебном заседании объявлен в связи с истребованием сведений
До этого защитник Бережного с учетом странного поведения в суде своего подзащитного посчитала необходимым заявить ходатайство о назначении в отношении него стационарной судебной психиатрической экспертизы и поставить на разрешение вопрос, не страдает ли подзащитный в настоящее время психическим расстройством, которое лишает его возможности понимать значение своих действий или руководить ими. Адвокат также предлагает решить вопрос, не нуждается ли обвиняемый в применении к нему принудительных мер безопасности и лечения.
Верховный суд приступил к рассмотрению это дела в апелляционном порядке сегодня. В зале суда присутствуют четверо обвиняемых. -0-
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