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ФСБ предотвратила теракт в «одном из культовых учреждений» Петербурга

15.12.2017 14:55 — Разное | Ежедневник  
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ФСБ предотвратила теракт в «одном из культовых учреждений» Петербурга

фото: ria.ru

По плану террористов, смертник должен был подорваться в учреждении 16 декабря. Кроме того, в этот день боевики хотели взорвать самодельные бомбы в местах массового скопления людей.

Федеральная служба безопасности предотвратила в Санкт-Петербурге теракты, которые собирались устроить сторонники Исламского государства, сообщает РИА Новости.  

Спецслужбы пресекли деятельность "законспирированной ячейки" террористов. Ей руководили из-за рубежа главари организации через Telegram.

Семерых членов ячейки задержали 13-14 декабря. У них изъяли взрывчатые вещества, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу. Лабораторию по изготовлению бомб ликвидировали. 

 
 
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По плану террористов, смертник должен был подорваться в учреждении 16 декабря. Кроме того, в этот день боевики хотели взорвать самодельные бомбы в местах массового...

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