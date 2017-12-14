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ФСБ предотвратила теракт в «одном из культовых учреждений» Петербурга
15.12.2017 14:55 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
По плану террористов, смертник должен был подорваться в учреждении 16 декабря. Кроме того, в этот день боевики хотели взорвать самодельные бомбы в местах массового скопления людей.
Федеральная служба безопасности предотвратила в Санкт-Петербурге теракты, которые собирались устроить сторонники Исламского государства, сообщает
Спецслужбы пресекли деятельность "законспирированной ячейки" террористов. Ей руководили из-за рубежа главари организации через Telegram.
Семерых членов ячейки задержали 13-14 декабря. У них изъяли взрывчатые вещества, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу. Лабораторию по изготовлению бомб ликвидировали.
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По плану террористов, смертник должен был подорваться в учреждении 16 декабря. Кроме того, в этот день боевики хотели взорвать самодельные бомбы в местах массового...
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