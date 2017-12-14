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15 декабря БЖД запускает первый Новогодний экспресс к Деду Морозу
15.12.2017 14:51 — Разное | Ежедневник
фото: yourtour.com.ua
В гости к Деду Морозу новогодний поезд, состоящий из купейных вагонов, будет курсировать из Минска 15, 22 и 24 декабря, а также 2, 4 и 6 января.
Праздничную атмосферу пассажиры почувствуют с первых минут — у вагона их встретят девушки-проводники в костюмах Снегурочек, сообщается на сайте БЖД. Поездки предлагаются в формате туров выходного дня с выездом в пятницу вечером, а рейсы Новогоднего экспресса 24 декабря, 2, 4 и 6 января рассчитаны на период зимних каникул у школьников.
В Национальном парке гости проведут целый день, где их ждет насыщенная новогодняя экскурсионная программа.
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В гости к Деду Морозу новогодний поезд, состоящий из купейных вагонов, будет курсировать из Минска 15, 22 и 24 декабря, а также 2, 4 и 6 января.
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