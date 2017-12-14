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Система распознавания лиц в iPhone X приняла коллегу китаянки за владельца смартфона

15.12.2017 15:21 — Разное | Tut.by  
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Жительница китайского города Нанкин дважды возвращала iPhone X из-за сбоя в работе Face ID. В обоих случаях система распознавания лиц ошибочно определяла коллегу женщины настоящим владельцем смартфона и разблокировала его. Об этом сообщает издание South China Morning Post.


Когда инцидент произошел впервые, пострадавшая по фамилии Ян сразу позвонила в службу поддержки Apple и сообщила о проблеме. Там ей не поверили, из-за чего ей вместе со своей коллегой пришлось прийти в ближайший магазин Apple, чтобы продемонстрировать неисправность вживую. Там предположили, что неполадка может быть связана с проблемой в фронтальной камере, и вернули деньги за смартфон.

Женщина купила еще один iPhone X, но снова столкнулась с той же проблемой. Система Face ID вновь определяла постороннего человека за настоящего владельца устройства. После этого китаянка повторно вернула смартфон и получила за него деньги.

Планирует ли Ян в третий раз приобрести iPhone X, в South China Morning Post не уточняют.

Напомним: Face ID уже удавалось обмануть. Корейской компании Bkav сделать это получилось с помощью специальной 3D-маски. Трюк с разблокировкой iPhone X также повторил 10-летний мальчик со смартфоном своей матери.

Смотрите, сколько у нас стоят последние смартфоны компании Apple:

 
 
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Жительница китайского города Нанкин дважды возвращала iPhone X из-за сбоя в работе Face ID.

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