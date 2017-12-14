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Дом, лес, тишина: новая подборка идеальных убежищ для интровертов

15.12.2017 15:24 — Разное | Tut.by  
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Город надоедает своей скученностью, звуками, запахами. Хочется побыть в одиночестве, в тишине, видеть только лес, слышать только ветер и птичек. Увы, такое счастье большинству недоступно — работа, семья, деньги нужны… Поэтому предлагаем просто помедитировать. Это красиво.


Фото: tumblr

Фото: patrsmallhousebliss


Фото: Pinterest

Фото: patrsmallhousebliss

ото: Pinterest

zijiapin

tinyhouseswoon

Порой для комфорта достаточно крыши и печки, как в этом крохотном домике… Где нет даже электричества.


tinyhouseswoon

Или веранды и солнечных батарей.


webabout

smallhouseblis

smallhouseblis

smallhouseblis

smallhouseblis

И Новый год хорошо было бы встретить тут…


tinyhouseswoon

 
 
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