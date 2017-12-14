Дом, лес, тишина: новая подборка идеальных убежищ для интровертов

Город надоедает своей скученностью, звуками, запахами. Хочется побыть в одиночестве, в тишине, видеть только лес, слышать только ветер и птичек. Увы, такое счастье большинству недоступно — работа, семья, деньги нужны… Поэтому предлагаем просто помедитировать. Это красиво.



Фото: tumblr



Фото: patrsmallhousebliss







Фото: Pinterest



Фото: patrsmallhousebliss



ото: Pinterest



zijiapin



tinyhouseswoon

Порой для комфорта достаточно крыши и печки, как в этом крохотном домике… Где нет даже электричества.



tinyhouseswoon

Или веранды и солнечных батарей.



webabout



smallhouseblis



smallhouseblis



smallhouseblis



smallhouseblis

И Новый год хорошо было бы встретить тут…



tinyhouseswoon



