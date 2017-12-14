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Дом, лес, тишина: новая подборка идеальных убежищ для интровертов
Город надоедает своей скученностью, звуками, запахами. Хочется побыть в одиночестве, в тишине, видеть только лес, слышать только ветер и птичек. Увы, такое счастье большинству недоступно — работа, семья, деньги нужны… Поэтому предлагаем просто помедитировать. Это красиво.
Порой для комфорта достаточно крыши и печки, как в этом крохотном домике… Где нет даже электричества.
Или веранды и солнечных батарей.
И Новый год хорошо было бы встретить тут…
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На эти дома можно смотреть бесконечно
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