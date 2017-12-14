«Обращений стало больше, но качественно они заметно изменились. Эпоха новогодних гулянок осталась в прошлом», — говорит руководитель креативного агентства «Альтер Эго Групп» Александр Рак про новогодние корпоративы. О том, что организации стараются сэкономить на корпоративах, говорят и другие участники рынка. FINANCE.TUT.BY посмотрел, собираются ли компании тратиться на новогодние вечеринки для сотрудников и за что в принципе готовы платить.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта videlson.ru

Больше всего на организацию новогодних корпоративов компании тратили в 2014 году, делится наблюдениями ведущий специалист агентства Jolly Fine Татьяна Скороходова. «Потом все стали экономить — и продолжают до сих пор. Многие пытаются развлечь сотрудников своими силами. В ивент-агентства обращаются только за подбором ресторана или кейтеринга, ведущего, поставщиков технических услуг (звука, освещения)», — рассказывает специалист.

Тенденцию к оптимизации расходов заметил и руководитель креативного агентства «Альтер Эго Групп» Александр Рак:

— Компании просят недорогих известных артистов и шикарное шоу, и даже не традиционный банкет с ведущим и кавер-группой, а нечто, способное принести пользу фирме. Например, сплотить коллектив, поднять командный дух. Интерактивы, флешмобы, активации для сотрудников, — говорит Александр Рак. — Требуют объяснений по каждому пункту — зачем нужны те или иные траты, что это даст. Больше компаний стало проводить тендеры на организацию корпоративов, чтобы выбрать оптимальные для себя условия. Подход компаний меняется, требования растут, и зацепить клиента без интересных идей становится невозможно.

В какую цену обойдется корпоратив?

По словам менеджера проектов бутика праздников Perfect Виктории, минимальная цена корпоратива для небольшой фирмы составляет 2000−3000 рублей. По ее словам, даже в довольно скромном ресторане праздник обойдется минимум в 100 рублей с человека.

Примерно такие же цены озвучивают и другие агентства, нижняя планка — 40 долларов за одного сотрудника. Можно, конечно, попытаться сэкономить еще больше: пойти на вечеринки, которые устраивают столичные заведения. Есть ведущий, выступают кавер-группы, ресторан предлагает еду и алкоголь — для себя организовывать и заказывать ничего не нужно. Только вот за соседними столиками будут сидеть не только коллеги, но и посторонние люди.

Моды на определенные корпоративы — вроде популярных несколько лет назад вечеринок стиляг — в этом сезоне нет, говорят участники рынка.

— Некоторые фирмы стремятся выехать на природу, причем иногда далеко за город, например, на Нарочь. Там тишина, красивая природа, не нужны вечерние наряды. Можно покататься на лошадях, сходить на рыбалку и в баню, устроить колядки, — рассказывает Татьяна Скороходова. — Частые форматы — балы, маскарады, выездное казино. Иногда работники сами ставят творческие номера. Например, сейчас готовим один корпоратив, где будет выступать хор из 70 человек. Там поют несколько сотрудников компании, вот они и попросили устроить такое выступление.

Но даже если развлекать гостей вечеринки будут талантливые коллеги, на аренду костюмов, декораций, оборудования уйдет 300−500 долларов. Примерно те же деньги иллюзионист или шоу-балет попросят за 2−3 номера за вечер.

— Шоу песчаных картин, фотозона, мастер-класс… Все это обойдется где-то в 400 рублей, — поясняет Анастасия Мостовская, руководитель проекта Artel, предоставляющего услуги заказа артистов и создания тематических зон. — Заказов стало больше. Сумма обычно зависит от размера компании.

Предложений от артистов и ведущих пока достаточно, но на предновогодние выходные заказать что-то уже сложно. Топовые даты были расписаны к сентябрю-октябрю.

— Мы вряд ли предложим что-то, например, на 16−17 или 23−24 декабря, — констатирует руководитель проекта Artel Анастасия Мостовская. — Но стараемся выходить из положения, предлагать альтернативные варианты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: mysistersarahrocks.com

А вот фирмы, которые занимаются спецэффектами (криоэффекты, тяжелый дым, лазерное шоу, серпантин), жалуются на нехватку заказов.

— Наш график проясняется за неделю до начала корпоративов. Эффекты покупают в последнюю очередь — если остаются деньги или требует райдер артиста, — объясняют ситуацию в фирме Show Shot. — Иногда к нам обращаются за день до мероприятия, а бывает, за день отказываются, не вписавшись в бюджет. Заказ на 1000 долларов мы уже считаем очень хорошим — рынок маленький.

От "Чижовка-Арены" до Prime Hall

Разузнать, как планируют проводить корпоративы белорусские компании, оказалось непросто — многие держат план мероприятия в секрете и хотят сделать сюрприз сотрудникам. В МТС разглашают только дресс-код — в фирменных красно-белых цветах. Известный своими масштабными вечеринками Wargaming в этом году соберется на корпоратив 15 декабря в "Чижовка-Арене".

Минский автомобильный завод 29 декабря устроит для сотрудников концерт в ДК МАЗ, там же на «елках» повеселят их детей. Желающим устроить новогодний огонек придется скинуться и организовать его самостоятельно.

С размахом намерен погулять и velcom — 15 декабря мобильный оператор устроит праздник в Prime Hall.

— Тема корпоратива — «Маскарад 2.0.» — маски плюс новые технологии. Мы готовим для сотрудников фуршет и шоу-программу, которая продлится 4−5 часов. В этом году решили не приглашать знаменитых артистов — компания большая, сложно выбрать тех, кто понравится всем работникам, — рассказал руководитель группы внутренних коммуникаций компании velcom Николай Брезелев. — Шоу будет разделено на 4 периода, и сотрудникам мы предлагаем сделать себе маску, соответствующую одному из них.

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