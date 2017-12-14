Литва ужесточит правила доступа в приграничную зону для Беларуси и России

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Приграничная зона может достигать от 50 метров до нескольких километров. Зону отмечают специальными знаками, попасть в нее можно только с разрешения.

Со следующего года Литва введет новые правила для доступа в зону защиты госграниц со стороны России и Беларуси, сообщает «Спутник Литва».

Приграничная зона, или зона защиты государственных границ, является частью внутренней территории Литвы и может достигать от 50 метров до нескольких километров. Зону отмечают специальными знаками, а попасть в нее можно только с разрешения.

Со следующего года в Литве ужесточат правила попадания в приграничную зону и сократят список лиц, которые имеют право там находиться. Для них вводится госпошлина. Подобные меры приняты для того, чтобы защитить государственные границы с Россией и Беларусью.

В список тех, кто может находиться в приграничной зоне, попадут физические лица, которые проживают или имеют недвижимость там. Лица, которые намерены посетить места захоронений, будут внесены в список с указанием определенного местонахождения. Также получить разрешение смогут люди, которые намерены прибыть и находиться в приграничной зоне. В этом случае им придется заплатить госпошлину.

Доступ в приграничную зону для юридических лиц не изменится. Процедура выдачи разрешений останется прежней.

По данным ведомства, в этом году более 300 человек были пойманы за нарушение правил нахождения в приграничной зоне. За подобное правонарушение предусматривается административное наказание – предупреждение или штраф в размере от 40 до 90 евро на первый раз. При повторном и последующих нарушениях – штраф на сумму от 90 до 170 евро.