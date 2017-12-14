ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джордж Клуни подарим друзьям по миллиону долларов за дружбу

15.12.2017 15:29 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Джордж Клуни подарим друзьям по миллиону долларов за дружбу

фото: lenta.ru

Американский актер Джордж Клуни раздал своим товарищам чемоданчики с деньгами в благодарность за дружбу.

Об этом рассказал предприниматель Ранд Джербер, также получивший подарок, пишет Лента.ру со ссылкой на Inquirer.

По его словам, 14 друзей Клуни были приглашены на ужин к артисту в 2003 году. На своих местах за столом гости обнаружили портфели, и в каждом — миллион долларов.

«Для меня очень важно, чтобы пока мы все вместе находимся здесь, я отплатил вам благодарностью», — цитирует Джербер актера. Клуни добавил, что его друзья, группу которых он называл «Мальчики», очень помогли ему, и он их безмерно ценит.

Джербер утверждает, что собирался отказаться от дара, но Клуни заявил, что если один из друзей не примет деньги, то их не получит никто.

Джордж Клуни снялся в фильмах «От заката до рассвета», «Да здравствует Цезарь!», «После прочтения сжечь», «О, где же ты, брат?», а также в трилогии «Друзья Оушена».

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский актер Джордж Клуни раздал своим товарищам чемоданчики с деньгами в благодарность за дружбу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дом, лес, тишина: новая подборка идеальных убежищ для интровертов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика