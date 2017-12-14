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ФИФА грозится отстранить Испанию от чемпионата мира в России

15.12.2017 16:00 — Разное | Tut.by  
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Сборная Испании может пропустить чемпионат мира 2018 года из-за политического вмешательства, информирует Football Espana со ссылкой на El Pais.

ФИФА направила письмо в Королевскую испанскую федерацию футбола (RFEF), в котором попросила правительство не вмешиваться в выборы нового президента RFEF. В противном случает Испания лишится путевки на турнир в России.

Напомним, что после отставки Анхеля Марии Вильяра, обвиненного в коррупции, временно исполняющим обязанности президента был назначен Хуан Падрон. Вильяр был задержан по подозрению в растрате 45 миллионов евро. 25 июля он был на год отстранен от исполнения обязанностей.

С мая по сентябрь 2016 года Вильяр был исполняющим обязанности главы УЕФА в связи с дисквалификацией Мишеля Платини.

Испания на предварительной стадии чемпионата мира в России должна сыграть в группе «B» вместе с Португалией, Марокко и Ираном.

 
 
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Испания на предварительной стадии чемпионата мира в России должна сыграть в группе "B" вместе с Португалией, Марокко и Ираном.

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