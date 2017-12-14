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ФИФА грозится отстранить Испанию от чемпионата мира в России
Сборная Испании может пропустить чемпионат мира 2018 года из-за политического вмешательства, информирует Football Espana со ссылкой на El Pais.
ФИФА направила письмо в Королевскую испанскую федерацию футбола (RFEF), в котором попросила правительство не вмешиваться в выборы нового президента RFEF. В противном случает Испания лишится путевки на турнир в России.
Напомним, что после отставки Анхеля Марии Вильяра, обвиненного в коррупции, временно исполняющим обязанности президента был назначен Хуан Падрон. Вильяр был задержан по подозрению в растрате 45 миллионов евро. 25 июля он был на год отстранен от исполнения обязанностей.
С мая по сентябрь 2016 года Вильяр был исполняющим обязанности главы УЕФА в связи с дисквалификацией Мишеля Платини.
Испания на предварительной стадии чемпионата мира в России должна сыграть в группе «B» вместе с Португалией, Марокко и Ираном.
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Испания на предварительной стадии чемпионата мира в России должна сыграть в группе "B" вместе с Португалией, Марокко и Ираном.
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