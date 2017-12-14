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Митрополит Павел о колядных традициях: не надо вымогать угощения

15.12.2017 16:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Славление Рождества нельзя путать с колядными песнями, во время которых под угрозой проклятий выпрашивают "пятачок", считает предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Павел.

Митрополит Павел о колядных традициях: не надо вымогать угощения
© Sputnik / Виктор Толочко
Церковь: не нужно коммерциализировать Рождество

"В детстве мы ходили по городу и славили Рождество, пели песни, прославляющие Христа, кто-то давал за это конфеты. Но не нужно путать эти песни с рэкетом, когда будто "угрожая", у вас выпрашивают "пятачок", — рассказал он.

Глава Римско-католической церкви в Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассказал, что песни, с которыми ходят колядующие, должны славить Иисуса Христа и коммерциализация этого действа недопустима.

Митрополит Павел рассказал, что традиции готовить двенадцать блюд в сочельник придумана людьми и не обязательна к исполнению. Он рассказал, что после богослужения в православной церкви выносят свечу, символизирующую первую звезду, так что не обязательно ждать настоящей звезды — после литургии можно приступать к трапезе.

"Это все неглавное, чтобы мы научились молиться и общаться с Богом. Иначе выйдет как с мобильным телефоном, у которого, как у человека, есть аккумулятор, который нужно подзаряжать. Наш аккумулятор это душа, которую нужно заряжать в церкви, иначе разрядится", — рассказал Павел.

Тадеуш Кондрусевич, в свою очередь, поделился воспоминаниям, как в их семье всегда ждали первую звезду, после которой можно было садиться за стол.

"На столе мы стараемся поставить 12 блюд, но это не правило и не догма. Можете посчитать ржаной хлеб и пшеничный за два блюда. Все они постные, ведь еще пост", — рассказал он о католической традиции, а после этой трапезы семья всегда отправлялась в храм.

 
 
Ссылка на источник 24
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Глава белорусской православной церкви считает, что в праздновании Рождества главное – не соблюдение традиций, а "подзарядка" души в храме.

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