Митрополит Павел о колядных традициях: не надо вымогать угощения

Славление Рождества нельзя путать с колядными песнями, во время которых под угрозой проклятий выпрашивают "пятачок", считает предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Павел.



© Sputnik / Виктор Толочко Церковь: не нужно коммерциализировать Рождество

"В детстве мы ходили по городу и славили Рождество, пели песни, прославляющие Христа, кто-то давал за это конфеты. Но не нужно путать эти песни с рэкетом, когда будто "угрожая", у вас выпрашивают "пятачок", — рассказал он.

Глава Римско-католической церкви в Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассказал, что песни, с которыми ходят колядующие, должны славить Иисуса Христа и коммерциализация этого действа недопустима.

Митрополит Павел рассказал, что традиции готовить двенадцать блюд в сочельник придумана людьми и не обязательна к исполнению. Он рассказал, что после богослужения в православной церкви выносят свечу, символизирующую первую звезду, так что не обязательно ждать настоящей звезды — после литургии можно приступать к трапезе.

"Это все неглавное, чтобы мы научились молиться и общаться с Богом. Иначе выйдет как с мобильным телефоном, у которого, как у человека, есть аккумулятор, который нужно подзаряжать. Наш аккумулятор это душа, которую нужно заряжать в церкви, иначе разрядится", — рассказал Павел.

Тадеуш Кондрусевич, в свою очередь, поделился воспоминаниям, как в их семье всегда ждали первую звезду, после которой можно было садиться за стол.

"На столе мы стараемся поставить 12 блюд, но это не правило и не догма. Можете посчитать ржаной хлеб и пшеничный за два блюда. Все они постные, ведь еще пост", — рассказал он о католической традиции, а после этой трапезы семья всегда отправлялась в храм.