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Финальные цены для физлиц на Geely обещают пересмотреть

15.12.2017 16:22 — Разное | Tut.by  
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Купить автомобили Geely теперь можно сразу в двух фирменных автоцентрах, которые официально начали работу в Минске 15 декабря. «Джили Центр Минск» расположен по адресу улица Тимирязева 123, «Лакшери Моторс +» работает на Орловской 88, рядом с автоцентром Toyota.


Корреспонденту AUTO.TUT.BY не удалось побывать на официальном открытии «Джили Центр Минск». Представители завода «БелДжи» попросили его покинуть мероприятие в связи с опубликованными ранее ценами на модельный ряд Geely.

В ходе презентации была сделана оговорка, что представленные цены — рекомендованные для юридических лиц. Финальный прайс-лист для физических лиц обещают пересмотреть.


На пресс-конференции, посвященной открытию автоцентра «Лакшери Моторс +» были озвучены планы продаж белорусских автомобилей. Оптимистичный прогноз на 2018 год — 1250 автомобилей. Все еще нет подробностей о специальных программах кредитования на покупку отчественных автомобилей. Основной интерес к покупке пока проявляют юридические лица.

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Теги: Минск
 
 
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Сразу два дилерских центра марки Geely объявили о старте официальных продаж. Автомобили белорусского производства доступны к заказу и покупке.

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