Названы самые опасные российские снайперские винтовки

Американский журнал The National Interest пишет , что сейчас в России используются три снайперские винтовки, которые особенно опасны для пехоты.



СВДК. Фото: oruzhie.info

Прежние российские винтовки СВД и СВ-98, рассчитанные на боеприпас 7,62×54 мм, не пробивали американский армейский бронежилет. Новое же поколение — СВДК, Orsis T-5000 и СВ-338 — способны поразить бойца в бронежилете на большой дальности.

Журнал пишет, что СВДК была создана на базе карабина «Тигр-9» под патрон 9.3×64 мм. На охоте такие боеприпасы применяются против очень крупных животных, в том числе слонов.

Снайперский патрон 7Н33 весит 16,6 г и развивает скорость 770 м/с. Этого достаточно, чтобы пробить бронежилет на дальность свыше 600 м. При этом СВДК весит относительно немного — 6,5 кг.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вторая винтовка, которую отметил американский журнал, Orsis T-5000 под мощный патрон .338 Lapua Mag (8,6×70 мм). В таком варианте оружие обеспечивает точное поражение целей на дистанции до 1,5 км. Ни один известный сегодня бронежилет не способен остановить эту пулю.



Фото: warsonline.info

Следующая в списке винтовка — СВ-338 под тот же патрон. Она представляет собой армейскую версию спортивной винтовки «Рекорд-338». Оружие оснащено продольно-скользящим затвором. Выбранный калибр — .338 Lapua Magnum — позволяет уверенно поражать с высокой точностью на дистанции 1 км и более цели, в том числе защищенные бронежилетами. Магазин СВ-338 рассчитан на 5 патронов.

Отдельно в статье были отмечены крупнокалиберные винтовки АСВК и АСВК-М, использующие боеприпас 12,7×108 мм. Автор материала утверждает, что в войсках НАТО имеются аналоги модернизированной АСВК, но российская винтовка выгодно отличается от них благодаря своей легкости и компактности.