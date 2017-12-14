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В Смолевичском районе женщина на VW лоб в лоб столкнулась с фурой. Она погибла

15.12.2017 16:16 — Разное | Tut.by  
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Водитель легковушки погибла при лобовом ДТП в Смолевичском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


Авария произошла 15 декабря, около 14.30. По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo ехала по трассе Р53 Слобода — Новосады. На 13-м километре дороги она столкнулась с фурой Mercedes.


В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм погибла на месте происшествия. 41-летний водитель фуры не пострадал.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

 
 
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Авария произошла днем 15 декабря. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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