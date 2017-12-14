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Майкл Джордан назван самым богатым спортсменом всех времен
15.12.2017 16:24 — Разное | Ежедневник
фото: xsport.ua
Американский журнал Forbes опубликовал список 10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Рейтинг возглавил американский баскетболист Майкл Джордан.
Эксперты журнала сравнили совокупные доходы спортсменов (зарплату, бонусы и призовые, а также доходы от рекламных контрактов) с учетом инфляции по состоянию на 1 июня 2017 года, пишет
На втором и третьем местах - гольфисты Тайгер Вудс (1,7 млрд долларов) и Арнольд Палмер (1,4 млрд долларов). В десятку вошли также Джек Никлаус (гольф, 1,2 млрд), Михаэль Шумахер (автогонки, 1 млрд), Фил Микельсон (гольф, 815 млн), Коби Брайант (баскетбол, 800 млн), Дэвид Бекхэм (футбол, 800 млн), Флойд Мэйуэзер - младший (бокс, 785 млн) и Шакил О'Нил (баскетбол, 735 млн).
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Американский журнал Forbes опубликовал список 10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Рейтинг возглавил американский баскетболист Майкл Джордан.
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