Майкл Джордан назван самым богатым спортсменом всех времен

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Американский журнал Forbes опубликовал список 10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Рейтинг возглавил американский баскетболист Майкл Джордан.

Эксперты журнала сравнили совокупные доходы спортсменов (зарплату, бонусы и призовые, а также доходы от рекламных контрактов) с учетом инфляции по состоянию на 1 июня 2017 года, пишет РИА Новост и. Доход Джордана, завершившего карьеру в 2003 году, был оценен в 1,85 млрд долларов. "Джордан продолжает много зарабатывать на рекламных контрактах со своими давними партнерами - Gatorade, Hanes, Nike и Upper Deck, но миллиардером его сделали инвестиции в баскетбол. В 2010-м Майкл купил долю в клубе "Шарлотт Бобкэтс" (теперь - "Хорнетс") за 175 млн долларов, в 2013-м довел свой пакет акций до 90%, а сейчас команда стоит 780 млн долларов", - пишет издание.

На втором и третьем местах - гольфисты Тайгер Вудс (1,7 млрд долларов) и Арнольд Палмер (1,4 млрд долларов). В десятку вошли также Джек Никлаус (гольф, 1,2 млрд), Михаэль Шумахер (автогонки, 1 млрд), Фил Микельсон (гольф, 815 млн), Коби Брайант (баскетбол, 800 млн), Дэвид Бекхэм (футбол, 800 млн), Флойд Мэйуэзер - младший (бокс, 785 млн) и Шакил О'Нил (баскетбол, 735 млн).