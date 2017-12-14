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СМИ: Испанию могут отстранить от чемпионата мира по футболу

15.12.2017 16:12 — Разное | Ежедневник  
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СМИ: Испанию могут отстранить от чемпионата мира по футболу

фото: vesti.ru

Референдум в Каталонии может нанести болезненный удар по испанскому футболу.

ФИФА не исключает возможности отстранения сборной Испании от международных соревнований, в том числе и чемпионата мира 2018 года, сообщают Vesti.ru со ссылкой на информацию авторитетной спортивной газеты Марка. Как утверждает издание,  из числа участников чемпионата Испании могут исключить "Барселону" и другие каталонские клубы. Это произойдет в случае объявления Каталонией независимости и ее выхода из состава Испании.

Если "Барселона", "Эспаньол" и "Жирона" будут исключены из Примеры, то ФИФА сочтет эту меру вмешательством правительства в футбол. А подобное вмешательство повлечет отстранение сборной Испании от всех турниров, проводимых под эгидой ФИФА, в том числе и чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году.

 
 
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Референдум в Каталонии может нанести болезненный удар по испанскому футболу.

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