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СМИ: Испанию могут отстранить от чемпионата мира по футболу
15.12.2017 16:12 — Разное | Ежедневник
фото: vesti.ru
Референдум в Каталонии может нанести болезненный удар по испанскому футболу.
ФИФА не исключает возможности отстранения сборной Испании от международных соревнований, в том числе и чемпионата мира 2018 года, сообщают
Если "Барселона", "Эспаньол" и "Жирона" будут исключены из Примеры, то ФИФА сочтет эту меру вмешательством правительства в футбол. А подобное вмешательство повлечет отстранение сборной Испании от всех турниров, проводимых под эгидой ФИФА, в том числе и чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году.
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Референдум в Каталонии может нанести болезненный удар по испанскому футболу.
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