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Белорусские католики ждут визита Папы Римского
15.12.2017 15:52 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Однако такого решения пока нет, сказал глава Римско-католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич.
"Мы молимся, хотели бы видеть Папу Римского у себя», - цитирует
Решения о посещении Беларуси пока нет, сказал Кондрусевич.
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Однако такого решения пока нет, сказал глава Римско-католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич.
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