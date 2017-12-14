Белорусские католики ждут визита Папы Римского



фото: ria.ru

Однако такого решения пока нет, сказал глава Римско-католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич.

"Мы молимся, хотели бы видеть Папу Римского у себя», - цитирует РИА Новости Кондрусевича. На пресс-конференции в Минске глава Римско-католической церкви Беларуси также сказал, что следующей осенью Папа Римский скорее всего посетит Литву, Латвию, и предположил, что эти страны посетит много белорусских паломников.

Решения о посещении Беларуси пока нет, сказал Кондрусевич.