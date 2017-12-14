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Белорусские католики ждут визита Папы Римского

15.12.2017 15:52 — Разное | Ежедневник  
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Белорусские католики ждут визита Папы Римского

фото: ria.ru

Однако такого решения пока нет, сказал глава Римско-католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич.

"Мы молимся, хотели бы видеть Папу Римского у себя», - цитирует РИА Новости Кондрусевича. На пресс-конференции в Минске глава Римско-католической церкви Беларуси также  сказал, что следующей осенью Папа Римский скорее всего посетит Литву, Латвию, и предположил, что эти страны посетит много белорусских паломников.

Решения о посещении Беларуси пока нет, сказал Кондрусевич. 

 
Теги: Минск
 
 
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Однако такого решения пока нет, сказал глава Римско-католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич.

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