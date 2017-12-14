ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доступ к ресурсу «Белорусский Партизан» ограничен в Беларуси

15.12.2017 16:24 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Мининформ 14 декабря принял решение ограничить доступ к информационному ресурсу belaruspartisan.org из-за публикации на нем запрещенной информации.

«На указанном информационном ресурсе, размещенном за пределами национального сегмента сети Интернет, регулярно публикуются материалы, в которых содержится запрещенная информация», - отметили в ведомстве.

Министерство отмечает, что в результате мониторинга выявлены систематические нарушения законодательства о СМИ.

Доступ к «Белорусскому Партизану» ограничен только для белорусских пользователей. За рубежом ресурс доступен.

 

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мининформ 14 декабря принял решение ограничить доступ к информационному ресурсу belaruspartisan.org из-за публикации на нем запрещенной информации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Майкл Джордан назван самым богатым спортсменом всех времен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика