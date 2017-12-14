Доступ к ресурсу «Белорусский Партизан» ограничен в Беларуси

Мининформ 14 декабря принял решение ограничить доступ к информационному ресурсу belaruspartisan.org из-за публикации на нем запрещенной информации.

«На указанном информационном ресурсе, размещенном за пределами национального сегмента сети Интернет, регулярно публикуются материалы, в которых содержится запрещенная информация», - отметили в ведомстве.

Министерство отмечает, что в результате мониторинга выявлены систематические нарушения законодательства о СМИ.

Доступ к «Белорусскому Партизану» ограничен только для белорусских пользователей. За рубежом ресурс доступен.