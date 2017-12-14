|
Доступ к ресурсу «Белорусский Партизан» ограничен в Беларуси
Мининформ 14 декабря принял решение ограничить доступ к информационному ресурсу belaruspartisan.org из-за публикации на нем запрещенной информации.
«На указанном информационном ресурсе, размещенном за пределами национального сегмента сети Интернет, регулярно публикуются материалы, в которых содержится запрещенная информация», - отметили в ведомстве.
Министерство отмечает, что в результате мониторинга выявлены систематические нарушения законодательства о СМИ.
Доступ к «Белорусскому Партизану» ограничен только для белорусских пользователей. За рубежом ресурс доступен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мининформ 14 декабря принял решение ограничить доступ к информационному ресурсу belaruspartisan.org из-за публикации на нем запрещенной информации.
|
Архив (Разное)
Комментарии