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Эксперт: в самом понятии "миграция" нет элемента незаконности

15.12.2017 16:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Миграцию нужно рассматривать не только как проблему, но и как возможность, заявил в мультимедийном пресс-центре Sputnik координатор программ Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Павел Холод во время видеомоста на тему: "Проблемы мигрантов в странах постсоветского пространства".

"То, что люди могут перемещаться с места на место — это хорошо для них. К сожалению, негативная сторона миграции чаще попадает в объектив, она всегда на виду. Но у миграции гораздо больше положительных сторон", — отметил он.

По словам эксперта, в Международной организации по миграции стараются уходить от термина "незаконная миграция". "Мы стараемся говорить о нерегулируемой миграции. В самом понятии миграции не содержится элемента незаконности. Ведь одно из неотъемлемых прав человека — это возможность выбирать место жительства", — пояснил Павел Холод.

 
 
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Возможность выбирать место жительства – одно из неотъемлемых прав человека, а миграция по определению не может быть незаконной. 15 декабря в мультимедийном...

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