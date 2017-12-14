В Минске почти 22 тысячи бюджетникам доплачивают до минимальной заработной платы, которая сегодня составляет 265 рублей, сообщили на пленуме Минского городского объединения профсоюзов. На заседании обсудили проблемные вопросы в области оплаты труда, занятости и социальных гарантий в организациях столицы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Проведенный анализ среди организаций бюджетной сферы города свидетельствует, что списочная численность работников, которым производится доплата до минимальной заработной платы составляет 21 639 человек, ­— рассказал председатель городского объединения профсоюзов Николай Белановский.

По его словам, больше всего работников, которым доплачивают до минималки, в сфере образования и науки (19 494 человека или 38%).

— Большое количество работников (24%), получающих мизерные зарплаты, трудятся в организациях культуры, информации, спорта и туризма. На третьем месте по этому показателю (13%) — сотрудники государственных и других учреждений. — Недопустимо, чтобы люди, добросовестно выполняющие свою работу, занятые установленную норму времени, официально получали зарплату ниже минимальной, — подчеркнул Николай Белановский.

По его словам, этот вопрос постоянно обсуждался социальными партнерами. Были выработаны предложения по совершенствованию законодательства, которые нашли отражение в решениях администраций районов Минска и Мингорисполкома.

В профсоюзе напомнили, что в октябре средняя зарплата в Минске составила 1 151,3 рубля. Это на 14,2 рубля, или на 1,3%, больше, чем в сентябре нынешнего года.

При этом, как отмечает Николай Белановский, у большинства работников такой зарплаты нет. По его мнению, необходимо усилить работу социальных партнеров для ее повышения.

Николай Белановский обозначил и еще один злободневный вопрос: более 33 тысяч человек трудятся в столице на условиях гражданско-правовых договоров, что на 11,9% больше показателя прошлого года.

— По нашей оценке, данная форма взаимоотношений снижает правовую защиту работника. На него не распространяется Трудовой кодекс, коллективный договор. Он не имеет права на трудовой отпуск. Правила внутреннего распорядка его также не касаются, — отметил Николай Белановский.

По его словам, необходимо активизировать работу по контролю за соблюдением нанимателями законодательства в отношении тех, кто трудится по такой форме найма. Стоит отметить, что по инициативе Минского городского объединения профсоюзов данная проблема нашла отражение в решении Мингорисполкома от 26 октября этого года № 3545. Администрациям районов столицы поручено взять под особый контроль вопрос заключения организациями всех форм собственности гражданско-правовых договоров.

Напомним, на 1 ноября в Минске 12 организаций допустили задолженность по зарплате, большинство несвоевременно рассчитались со своими работниками за сентябрь.

О том, что в некоторых организациях Минска ежемесячно выявляются случаи задолженности по выплате зарплаты, ранее сообщил начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений аппарата совета федерации профсоюзов Дмитрий Шевчук. Напомним, ранее глава Администрации президента Наталья Кочанова поставила задачу ликвидировать задолженность по заработной плате в Минске.