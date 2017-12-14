Может ли боль в суставах зависеть от дождливой погоды

Специалисты из Гарвардской школы медицины попытались выяснить, есть ли связь между дождливыми днями и количеством обращений к врачу с жалобами на боль в спине и суставах. Результаты исследования (США) опубликованы в журнале BMJ.



Фото: Reuters

Ученые анализировали сведения об обращениях за медицинской помощью из базы данных программы медицинского страхования Medicare, которой пользуются американцы старше 65 лет. Информация за период с 2008 по 2012 годы касалась более полутора миллионов пожилых людей и более 11 с половиной миллионов визитов к врачу. Из них более 2 миллионов посещений (18%) пришлось на те дни, когда шел дождь

Выяснилось, что никакой разницы в частоте жалоб между дождливыми и сухими днями нет. Так, в плохую погоду визиты к врачу в связи с болями в спине и суставах составляли 6,35% от общего числа посещений, а в хорошую — 6,39%.

Исследователи предположили, что, возможно, пациенты просто не смогли записаться на визит к врачу в день, когда чувствовали себя плохо, и еще раз проанализировали данные с учетом дождливой погоды, наблюдавшейся за неделю до посещения. Но результаты оказались прежними. Даже если всю предшествующую неделю лило как из ведра, количество обращений в связи с плохим самочувствием из-за костных болей ничем не отличалось от числа таких обращений после полосы сухой, солнечной погоды. Не было также найдено никакой связи между жалобами на боли и грядущим наступлением плохой погоды.

— Если вы ожидаете, что ваше колено будет болеть в дождливую погоду, но оно не болит — скорее всего, вы забудете об этом, — пояснил ведущий автор исследования Анупам Джена. — Но если боль в колене есть, вы списываете ее на дождь и запоминаете это случай. Как врачи, мы должны с пониманием относиться к словам пацентов. Боль есть боль, с дождем или без. Но важно знать, что на медицинском уровне боль в суставах не выглядит связанной с погодой.