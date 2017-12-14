ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Может ли боль в суставах зависеть от дождливой погоды

15.12.2017 16:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Специалисты из Гарвардской школы медицины попытались выяснить, есть ли связь между дождливыми днями и количеством обращений к врачу с жалобами на боль в спине и суставах. Результаты исследования (США) опубликованы в журнале BMJ.


Фото: Reuters

Ученые анализировали сведения об обращениях за медицинской помощью из базы данных программы медицинского страхования Medicare, которой пользуются американцы старше 65 лет. Информация за период с 2008 по 2012 годы касалась более полутора миллионов пожилых людей и более 11 с половиной миллионов визитов к врачу. Из них более 2 миллионов посещений (18%) пришлось на те дни, когда шел дождь

Выяснилось, что никакой разницы в частоте жалоб между дождливыми и сухими днями нет. Так, в плохую погоду визиты к врачу в связи с болями в спине и суставах составляли 6,35% от общего числа посещений, а в хорошую — 6,39%.

Исследователи предположили, что, возможно, пациенты просто не смогли записаться на визит к врачу в день, когда чувствовали себя плохо, и еще раз проанализировали данные с учетом дождливой погоды, наблюдавшейся за неделю до посещения. Но результаты оказались прежними. Даже если всю предшествующую неделю лило как из ведра, количество обращений в связи с плохим самочувствием из-за костных болей ничем не отличалось от числа таких обращений после полосы сухой, солнечной погоды. Не было также найдено никакой связи между жалобами на боли и грядущим наступлением плохой погоды. 

— Если вы ожидаете, что ваше колено будет болеть в дождливую погоду, но оно не болит — скорее всего, вы забудете об этом, — пояснил ведущий автор исследования Анупам Джена. — Но если боль в колене есть, вы списываете ее на дождь и запоминаете это случай. Как врачи, мы должны с пониманием относиться к словам пацентов. Боль есть боль, с дождем или без. Но важно знать, что на медицинском уровне боль в суставах не выглядит связанной с погодой.

Читайте также
ЗОЖ для водителя. К каким проблемам со здоровьем ведут долгие поездки за рулем и как их избежать
Почти 40% случаев смерти от рака можно предотвратить, изменив образ жизни. Ученые объяснили как
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты из Гарвардской школы медицины попытались выяснить, есть ли связь между дождливыми днями и количеством обращений к врачу с жалобами на боль в спине и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Профсоюзы о том, какие работники в Минске получают "мизерные" зарплаты (меньше минималки)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика