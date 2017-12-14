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Вифлеемский огонь накануне Рождества доставят в Беларусь
15.12.2017 16:49 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек – Sputnik. Частицу священного Вифлеемского огня доставят в Беларусь накануне католического Рождества, сообщили в пресс-службе Римско-католической церкви в Беларуси.
© Sputnik / Александр Шурмелев
Традиция доставлять огонь из Вифлеема в Беларуси накануне 25 декабря, когда католический мир празднует Рождество Христово, существует уже более 15 лет.
"Вифлеемский огонь, который традиционно перед праздниками Рождества Христова в Беларусь привозят скауты, в белорусский столицу прибудет 20 декабря. Накануне его доставят в Гродно", – сообщили в РКЦ.
По словам священнослужителей, утром 19 декабря огонь, зажженный от неугасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме, будет доставлен на белорусско-польскую границу.
"Затем представители польского сообщества скаутов торжественно передадут огонь из Вифлеема в кафедральный костел святого Франциска Ксаверия в Гродно в 17:00", – сказали в РКЦ.
В среду 20 декабря в 18:30 Вифлеемский огонь доставят в Архикафедральный костел имени Пресвятой Девы Марии в Минске. С 19 по 23 декабря католические скауты зажгут лампады с огнем в храмах разных городов и местечек Беларуси.
Католики – вторая по численности после православной конфессия в Беларуси.
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Католические скауты разнесут частицу священного огня по всей Беларуси, в Минск огонь будет доставлен 20 декабря.
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