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Задержанный в Петербурге террорист заявил о планах взорвать Казанский собор

15.12.2017 16:56 — Разное | Ежедневник  
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Задержанный в Петербурге террорист заявил о планах взорвать Казанский собор

фото: ruspeach.com

Одной из целей группы террористов, задержанных в Санкт-Петербурге бойцами ФСБ, должен был стать Казанский собор.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу судов города. В сообщении отмечается, что Выборгский районный суд по ходатайству ФСБ взял под стражу Евгения Ефимова.

«В процессе фигурант пояснил суду, что незаконно изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы 17 декабря 2017 года взорвать Казанский собор», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы, опубликованном на ее официальном телеграм-канале.

15 декабря ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге семерых сторонников Исламского государства, планировавших совершить 16 декабря теракты «в местах массового нахождения людей, в том числе в одном из культовых учреждений».

На опубликованном спецслужбой видео запечатлены сцены задержания членов ячейки ИГ, а также изъятия у них тротиловых шашек и подготовленной к производству самодельных взрывных устройств взрывчатки.

 
 
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Одной из целей группы террористов, задержанных в Санкт-Петербурге бойцами ФСБ, должен был стать Казанский собор.

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