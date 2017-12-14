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Задержанный в Петербурге террорист заявил о планах взорвать Казанский собор
15.12.2017 16:56 — Разное | Ежедневник
фото: ruspeach.com
Одной из целей группы террористов, задержанных в Санкт-Петербурге бойцами ФСБ, должен был стать Казанский собор.Об этом сообщает
«В процессе фигурант пояснил суду, что незаконно изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы 17 декабря 2017 года взорвать Казанский собор», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы, опубликованном на ее официальном телеграм-канале.
15 декабря ФСБ
На опубликованном спецслужбой видео запечатлены сцены задержания членов ячейки ИГ, а также изъятия у них тротиловых шашек и подготовленной к производству самодельных взрывных устройств взрывчатки.
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Одной из целей группы террористов, задержанных в Санкт-Петербурге бойцами ФСБ, должен был стать Казанский собор.
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