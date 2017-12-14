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Ожидается, что утром 19 декабря огонь, зажженный от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме, будет доставлен на белорусско-польскую границу.

Он будет торжественно передан в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно, передает БЕЛТА .

В Минск в архикафедральный собор имени Пресвятой Девы Марии Вифлеемский огонь прибудет 20 декабря в 18.30.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 19 декабря в Беларусь прибудет Вифлеемский огонь Ожидается, что утром 19 декабря огонь, зажженный от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме, будет доставлен на белорусско-польскую границу.

По традиции святыню в белорусские парафии доставляют католические скауты. В этом году лампады в костелах разных населенных пунктов Беларуси зажгутся Вифлеемским огнем с 19 по 23 декабря.﻿