Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев приговорен Замоскворецким судом Москвы к 8 годам с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов российских рублей по обвинению в коррупции . Кроме того, экс-чиновнику запрещено занимать руководящие должности в государственных органах в течение 8 лет после освобождения. Известный российский экономист Михаил Хазин прокомментировал на радио Sputnik Беларусь решение суда.



© Sputnik/ Михаил Воскресенский Улюкаева приговорили к 8 годам колонии и взяли под стражу в зале суда

"Приговор достаточно жесткий, Улюкаев демонстративно с ним не согласился и с теми обвинениями, которые ему выдвигали, Он сказал это в своем последнем слове. Я склонен считать, что такого рода истории с представителями "либеральной" команды будут продолжаться", — сказал Хазин.

По мнению собеседника Sputnik, заявления Улюкаева о том, что он тяжко болен и по этой причине не может отбывать наказание сродни истории с американскими спортсменами, которые из-за серьезных заболеваний должны принимать допинг.

Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов 15 ноября 2015 года , после чего был уволен со своего поста с формулировкой "в связи с утратой доверия" .

Комментарий Михаила Хазина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.