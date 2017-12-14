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Хазин: истории, подобные "улюкаевской", будут продолжаться
15.12.2017 16:52 — Разное | Sputnik Беларусь
Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев приговорен Замоскворецким судом Москвы к
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
"Приговор достаточно жесткий, Улюкаев демонстративно с ним не согласился и с теми обвинениями, которые ему выдвигали, Он сказал это в своем последнем слове. Я склонен считать, что такого рода истории с представителями "либеральной" команды будут продолжаться", — сказал Хазин.
По мнению собеседника Sputnik, заявления Улюкаева о том, что он тяжко болен и по этой причине не может отбывать наказание сродни истории с американскими спортсменами, которые из-за серьезных заболеваний должны принимать допинг.
Алексей Улюкаев
Комментарий Михаила Хазина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Известный российский экономист, публицист Михаил Хазин прокомментировал приговор суда в отношении экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.
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