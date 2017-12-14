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Хазин: истории, подобные "улюкаевской", будут продолжаться

15.12.2017 16:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев приговорен Замоскворецким судом Москвы к 8 годам с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов российских рублей по обвинению в коррупции. Кроме того, экс-чиновнику запрещено занимать руководящие должности в государственных органах в течение 8 лет после освобождения. Известный российский экономист Михаил Хазин прокомментировал на радио Sputnik Беларусь решение суда.

Хазин: истории, подобные "улюкаевской", будут продолжаться
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Улюкаева приговорили к 8 годам колонии и взяли под стражу в зале суда

"Приговор достаточно жесткий, Улюкаев демонстративно с ним не согласился и с теми обвинениями, которые ему выдвигали, Он сказал это в своем последнем слове. Я склонен считать, что такого рода истории с представителями "либеральной" команды будут продолжаться", — сказал Хазин.

По мнению собеседника Sputnik, заявления Улюкаева о том, что он тяжко болен и по этой причине не может отбывать наказание сродни истории с американскими спортсменами, которые из-за серьезных заболеваний должны принимать допинг.  

Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов 15 ноября 2015 года, после чего был уволен со своего поста с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Комментарий Михаила Хазина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный российский экономист, публицист Михаил Хазин прокомментировал приговор суда в отношении экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

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