Александр Китаров рассказал, от чего зависит длина его бороды

«Легенда 77» Александр Китаров дал большое интервью клубной пресс-службе минского «Динамо», где рассказал, от чего зависит длина его бороды, вспомним детство в Новополоцке и удивился своему лидерству в голосовании на Матч звезд КХЛ.

Александр Китаров — персона не слишком медийная. Вы не встретите его среди светской публики, не наткнетесь на аккаунт в инстаграме, а главное — с трудом отыщете те немногие развернутые интервью, которые он дал за шесть с половиной КХЛовских лет. Хотя журналистам Саша почти никогда не отказывает и располагает к себе уже одной лишь улыбкой. Вот и сейчас на просьбу заполнить международную паузу нашей беседой откликнулся без проблем. Тем более время для разговора самое что ни на есть подходящее: «Легенда 77″ здорово начинал сезон, и не просто так стал фаворитом болельщиков в голосовании по выбору стартовых пятерок на Матч звезд. С этого мы и начали.



Фото с сайта hcdinamo.by

— Давай с насущного: следил за голосованием?

— Не ежедневно, но периодически приходилось заглядывать. Наверное, больше этим интересовались партнеры по команде. Постоянно держали в курсе развития событий.

— Что думаешь про резкий скачок Толванена и Ковальчука?

— Это хорошие хоккеисты, у которых можно учиться и учиться. Вполне естественно, что болельщики выбирали их.

— Неужели не удивляло, как быстро у них стали расти голоса после твоего приближения к первому месту?

— Скорее, удивляло, что голоса так быстро росли у меня (улыбается)

— Как вообще воспринял новость о том, что после первых дней опроса ты оказался среди лидеров?

— Приятно, конечно. Еще в год выступлений за «Нефтехимик» попал в число претендентов. Но тогда шел где-то пятым-шестым — далековато было до Матча звезд. Сейчас выступаю дома, перед своими болельщиками, которые и помогли побороться.

— Кажется, в последние годы отношение болельщиков к тебе серьезно изменилось: из юмора и вечных подколок переросло в настоящее уважение…

— Если так, то это, конечно, радует. Но посмотрим, как будет дальше. В хоккее ведь от любви до ненависти один шаг.

— Как воспринимал различные шутки в свой адрес?

— Да нормально. Все равно с этим ничего нельзя было поделать — надо было спокойно относиться. Не зацикливаться, не принимать близко к сердцу. Если кому-то весело — пускай. К тому же каких-то очень обидных шуток не припомню.



Фото с сайта hcdinamo.by

— Нынешний сезон ты начал просто здорово. И если бы не травма, возможно, уже переплюнул бы прежние личные рекорды результативности. Что помогло так резво стартовать?

— Получилось здорово потрудиться летом. Наверное, в том числе благодаря тому, что не попал в сборную на чемпионат мира. Удалось три месяца продуктивно поработать. Это вкупе с доверием и игровым временем дало результат. Игровое время всегда важно.

— То есть иногда даже полезно не попасть в сборную?

— Как когда. В этот раз я не видел ничего плохого в том, что не поехал на чемпионат мира. Сконцентрировался на подготовке к клубному сезону, хотя на тот момент еще был без контракта.

— Сколько тебе нужно времени на отдых по окончании чемпионата?

— Пару недель. А потом выстраиваю индивидуальный график, исходя из того, каким сроком располагаю. Как правило, он всегда разный.

— Сейчас у тебя в активе уже пять шайб. Про свой первый гол в КХЛ ты рассказывал так: «Это были суперэмоции, которых я не испытывал в жизни больше никогда. Думаю, повторить тот всплеск будет очень сложно». Случались ли в дальнейшем эпизоды, по своей эмоциональности близкие к первому голу?

— Все-таки первая шайба — она всегда первая: будь то на детских соревнованиях или в КХЛ. Наверное, равно как и последняя. Это действительно мощный всплеск. И мне сложно вспомнить что-то похожее. Все остальное — совершенно другие эмоции.

Видео: КХЛ

— Думал, назовешь хотя бы недавнюю победу над «Магниткой».

— Ну да, это свежий пример. Непростая игра. Получилось перевернуть все с ног на голову. Однако надо жить настоящим. Сейчас у нас времена потяжелее, которые необходимо с честью преодолеть.

— Ты всегда говорил, что любишь забивать. А кто первым разглядел в тебе талант высоклассного «чеккера»?

— Когда перешел в минское «Динамо», на правах новичка не получал много игрового времени. Начинал с четвертого звена. Стал больше времени уделять обороне, силовой борьбе. Оттуда и пошло. Сперва было не так просто, но затем приспособился.

— В детстве много забивал?

— Среди первых бомбардиров никогда не значился, но и среди последних — тоже. Кстати, сейчас все это есть в интернете. Можно поднять статистику и посмотреть.

— Ты всегда был фактурным парнем или в какой-то момент резко возмужал?

— Ростом отличался уже с детства. На физкультуре стоял одним из первых. А массой начал обрастать с годами. В принципе с возрастом все мужают — только смотря у кого какая физиология. Конечно, можно много работать в зале, но вряд ли станешь крупнее, чем тебе дано природой.

— Начинал сразу в нападении?

— Да. Истории про бывших вратарей и защитников — не про меня (смеется)

— Как вообще проходило твое детство в Новополоцке?

— Как и у большинства ребят, которые занимались спортом: утром тренировка, потом школа, потом домашнее задание — ну и вечером можно было поиграть во дворе, если оставалось время. А его, как правило, оставалось немного.

— Наш известный в прошлом вратарь Александр Шумидуб говорил: «Новополоцк — это одна улица. Пройдешь до конца — и повеситься хочется».

— В принципе он прав: минут за сорок пять можно пройти от одного конца города до другого. Взрослым хоккеистам, приезжающим туда, наверное, не особо интересно. Но нам-то, детям, было чем заняться.

— Правда, что на коньки тебя поставила бабушка?

— Не то, чтобы поставила — просто отвела на каток. Тогда еще в Новополоцке была открытая площадка. Пошли учиться кататься на коньках, чтобы не болеть. Больше для закалки, для общего развития, нежели для хоккея. Старое поколение считало, что нужно заниматься спортом, чтобы быть здоровым. В принципе так оно и есть — по сей день .

— То есть это было больше бабушкино желание?

— Это было предложение, от которого я не смог отказаться (смеется) Можно сказать, обоюдное. А потом коньки и лед так затянули, что вопрос, чем заняться, кроме хоккея, уже не стоял. Да и распыляться не хотелось.

— Вроде бы ты до сих пор любишь погонять в футбол.

— Если только летом, но не часто. Или перед играми для разминки. Все-таки травмоопасный вид спорта. Когда слишком увлекаешься — это чревато.

— Твои родители не были связаны со спортом?

— Нет. Обычные рабочие: мама трудилась инженером на заводе, а папа — в строительном управлении. Учились в одном институте — там и познакомились.

— Инженерия, строительство — все это ближе к точным наукам. Как у тебя складывались дела с математикой?

— Нормально. Заканчивал классы без троек. По-моему, только в выпускной год появились одна-две пятерки — уже по десятибальной системе. Родители следили за успеваемостью, хотя оценки были на моей совести.



Фото с сайта hcdinamo.by

— На матчи «Полимира» наверняка ходил. Кого в детстве считал своим кумиром?

— А там что ни игрок, то кумир. Тогда собирались полные трибуны — на арену было не попасть. Тогда и ВЕХЛ расцветала, и даже Континентальный кубок в Новополоцке проводили. Приезжали классные команды — магнитогорский «Металлург», «Салават Юлаев»… Я смотрел матчи с открытым ртом. Потом на эмоциях возвращался домой и перекручивал в голове каждый эпизод.

— С кем-то из местных звезд довелось в будущем поиграть вместе?

— С Виталием Валуем. Он был первым, на кого равнялись новополоцкие ребята. Еще в молодости обладал неимоверной силой и огромным желанием. Это впечатляло. Потом мы вместе выступали за «Юность». Даже выходили в одной тройке. Сила и желание к тому моменту никуда не делись. И как партнер по команде, и как человек Виталий заслуживает самых лестных отзывов.

— Тебе уже и самому впору становиться примером для молодежи — в этом году исполнилось тридцать лет. Почувствовал какой-то рубеж?

— Да нет, все прошло спокойно (смеется). Юбилей встретил с женой и ребенком. Как обычный праздник.

— Кстати, болельщики не так много знают о твоей семье…

— Дочке недавно исполнилось четыре года. К чему только не тянет — всем не успеваешь с ней заниматься! Сейчас ходит на балет. Поэтому стараюсь как можно больше времени проводить дома. Если только есть какой-то повод, то можно сходить куда-нибудь поужинать. А так все время с родными.

— Знаю, что в раздевалку ты периодически приносишь пирожные, которыми угощаешь всю команду. Может, жена печет?

— Это из поездок в Новополоцк. Там, наверное, единственное место в Беларуси, где остались вкуснейшие заварные. Натуральные, со сгущенкой. Вкус детства. Как в одной известной серии «Ералаша», где герои ели их на спор. И стоят небольших денег. Поэтому, пользуясь случаем, всегда набираю с собой и ставлю у нас на общей кухне.

— То есть, если Александр Китаров едет в Новополоцк — жди угощений?

— Если только поездки не выпадают на выходной, когда магазин закрыт (смеется).

— Лет пять назад ты сказал в интервью, что главное твое хобби — поспать после тренировки. Как сейчас обстоят дела с увлеченими?

— С появлением ребенка времени на обеденный сон не осталось. Стараюсь раньше лечь и раньше встать, чтобы днем уделить дочке больше внимания. Но это в радость. Это лучшее хобби для любого человека.

— Как-то ты говорил, что пробегаешься по новостям, по материалам о хоккее.

— Сейчас в любом месте можно открыть браузер. Не обязательно все сразу читать — что-то утром, что-то в обед, что-то вечером перед сном. Это не займет много времени. Слежу не только за спортом — надо быть в курсе мировых событий.

— Болельщики могут найти тебя в соцсетях?

— Нет, конечно (смеется) Меня нигде нет. Хотя говорили, что какие-то аккаунты существуют, но это фейк. У жены есть инстаграм — этим все и ограничивается.

— И никогда не возникало желания приобщиться?

— Зачем? Без того хватает на что тратить время. Если хочу чем-то с кем-то поделиться — без проблем сброшу в мессенджер. Без посторонних глаз.

— Помню один эпизод в конце сезона-2014/15, когда после заключительного матча динамовские игроки бросали на трибуны подарки для зрителей. Ты тогда подъехал к группе журналистов и передал несколько подарков для наших болельщиков с ограниченными возможностями, которые сидели там, куда подарки не долетали…

— Это обычная ситуация — не стоит на ней заострять внимание. Просто им в ту минуту не повезло с местом — мешала заградительная сетка. С площадки невозможно было добросить. Вот я и передал. И то не всем хватило. Тем не менее здорово, если хотя бы несколько человек удалось порадовать.

— Может, ты занимаешься благотворительностью?

— У нас многие по мере своих возможностей занимаются. Но это не то, про что стоит говорить во всеуслышанье.

— На носу Новый год. Какие планы?

— Тоже будем с семьей встречать. Втроем, по-домашнему.

— Помнишь самый дорогой сердцу новогодний подарок?

— Наверное, игровая приставка. SEGA — 16-битка. По тем временам космическая вещь. Несколько дней не отлипал от телевизора.

— Во что играл?

— Хоккей, футбол,"Марио"… В общем, классический набор.

— Последний вопрос: от чего зависит длина твоей бороды?

— Ха! Как бы это сформулировать… От времени, которое могу уделить себе! Чем она длиннее, тем больше я погружен в работу и в семью. Когда появляется свободная минутка, борода становится короче (смеется).



Фото с сайта hcdinamo.by