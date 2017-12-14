Белорусская наука не может удержать кадры: за последние пять лет потеряли больше 5 тысяч ученых

В Беларуси за последние 5 лет специалистов, которые занимаются научными исследованиями и разработками, стало меньше на почти на 5,3 тысячи. Такие выводы можно сделать из данных Белстата по науке и инновационной деятельности. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как с 2011 года изменилось число ученых.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В 2011 года насчитывалось 31 194 работников, которые заняты научными исследованиями и разработками, а в прошлом году — уже 25 942 человек. К примеру, число исследователей с 2011 года сократилось почти на 2,8 тысячи человек. Докторов наук поубавилось до 631 (-110), а кандидатов наук — до 2813 (-337).

Больше всего исследователей трудится по-прежнему в Минске — 12 299 человек в 2016 году. Для сравнения: в Гродненской области их всего 225.

Вспомогательного персонала за последние 5 лет в Беларуси также поубавилось: с 9 290 человек в 2011 года до 7 445 человек в прошлом году. Техников тоже стало меньше: с 2 236 до 1 618 человек.

Большинство занятых научными исследованиями и разработками по-прежнему работает в коммерческих организациях (16 326 человек в 2016 году), остальные — в госсекторе (6 802 человек) и секторе высшего образования (2 810 человек). При этом во всех этих секторах за последние 5 лет сократилось число работников.

Средняя зарплата специалистов, которые заняты научными исследованиями и

разработками, в 2016 году составила 1008 рубля. Для сравнения: в октябре этого года эти специалисты получали в среднем 1 193,9 рубля.

Напомним, Александр Лукашенко на пленарном заседании II Съезда ученых Беларуси заявил , что правительство подготовило проект указа, которым предложены новые подходы по обеспечению роста зарплат работников научных организаций.

В начале апреля этого года на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки в НАН Беларуси Александр Лукашенко также заявил , что белорусские ученые должны получать больше, но за результат.

По мнению Александра Лукашенко, «не следует давать деньги просто так», их надо заработать. Государство, по словам президента, готово финансировать науку в большем объеме, потому что «в основе экономического и социального развития Беларуси лежит инновационный путь».

При этом в оплате труда ученых не должно быть уравниловки. Александр Лукашенко уверен, что «ориентироваться нужно на то, чтобы платить больше, но за результат».

В сентябре председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков заявил , что в Беларуси разрабатывается указ о повышении зарплат ученых.

— Предполагается повышение тарифной ставки примерно в 2 раза, а также дифференциация оплаты в зависимости от результатов. Таким образом мы будем стимулировать производительность труда ученых, поддерживать стремление к более высоким результатам, — отметил Владимир Гусаков.

Планируется, что руководители научных организаций получат право принимать решения по дифференциации оплаты труда. «Например, руководитель на ученом совете сможет принимать решение об установлении различной заработной платы сотрудникам даже в одном подразделении, в одной лаборатории, на одной должности. В зависимости от результатов труда зарплата может отличаться в 2 раза и более», — подчеркнул Владимир Гусаков.