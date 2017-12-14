Как стать ребенку другом? Одноклассники и ЮНЕСКО в живом эфире

В Беларуси продолжается совместный проект ЮНЕСКО, социальной сети Одноклассники и портала для родителей Ребенок.BY «Мама дорогая! Быть родителем подростка».

Каждую среду в прямом эфире эксперты-психологи и педагоги встречаются со звездными родителями, чтобы обсудить нюансы общения с подростками и помочь родителям установить доверительные отношения со своими взрослеющими детьми. Разговор этой недели затронул одну из важнейших тем – как научиться распознавать реальные мечты и стремления своих детей.

Эфир прошел 13 декабря 2017 г. Вместе с ведущими проекта — Светланой Боровской и Сергеем Кручининым – в прямом эфире Одноклассников обсуждение вели семейный психолог Юлия Костюк, автор проекта Ребенок.By Алеся Шинкевич, телеведущий Юрий Царев и певица Искуи Абалян, мама двух дочек и Посол доброй воли УВКБ ООН.

Как направлять и мотивировать, не подавляя личность ребенка гиперопекой? Как развивать подростка, не перегружая бесконечными кружками и репетиторами? Как научить его думать, самостоятельно принимать решения, не пасовать в трудных ситуациях, крепче стоять на собственных ногах? Как понять, что установка на успех становится токсичной, и чем опасны завышенные ожидания родителей? Эксперты и гости эфира вместе со зрителями искали решения и стратегии, обсуждали самые распространенные ошибки и заблуждения родителей и делились собственными полезными находками из опыта воспитания подростков.

Искуи Абалян рассказала о своем участии в проекте: “Я решила принять участие в проекте «Мама дорогая!», в первую очередь, для того, чтобы для себя самой что-то узнать – с познавательной точки зрения, как родитель. Всем мы, родители, несовершенны. И мы тоже учимся вместе со своими детьми: мы чему-то учим их, а они – нас.

Для меня лично тема эфира кажется очень животрепещущей и актуальной. Иногда наш родительский «перфекционизм» угнетает нас самих и давит на детей, не всегда благотворно влияет. Но ведь самое главное – чтобы наши дети чувствовали любовь и нашу поддержку. Тогда они будут уверены в себе и смогут очень многое в своей жизни преодолеть, они будут затрачивать меньше энергии, у них будет меньше страха. Наши дети обязательно должны быть уверены в том, что их будут любить, даже если они совершат какую-то ошибку, даже если у них что-то не получится.

Я искренне верю, что после этой передачи, возможно, некоторые взрослые смогут от чего-то избавиться или, во всяком случае, посмотреть на многие проблемы в отношениях с детьми под другим ракурсом».

Следующий эфир проекта состоится в пятницу, 22 декабря. В беседе примут участие блогер, врач и бизнес-леди Ирина Кабасакал, педагог Валентина Чекан и представитель ЮНЕСКО Тигран Епоян. Гости обсудят особенности взаимодействия подростков с миром современных технологий: как влияют социальные сети на психику детей, поговорят о знакомствах в интернете и использовании ресурсов сети для учебы. Вместе участники найдут способы направить интерес к виртуальному миру на пользу жизни ребенка в мире реальном, избавят родителей от неоправданных сомнений и предостерегут от ошибок.

Для справки: Одноклассники регулярно поддерживают акции, посвященные социально значимым вопросам и организованные совместно с ООН и ЮНЕСКО. Среди наиболее ярких проектов – встречи с российскими звездами в прямом эфире в поддержку Всемирного Дня борьбы со СПИДом и Всемирного Дня «Ноль дискриминации». А в ноябре этого года совместно со структурой «ООН-Женщины» социальная сеть на один день запустила технологию анонимного стриминга в приложении OK Live в поддержку Международного дня борьбы с насилием против женщин.