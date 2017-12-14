|
Госконтроль: плановых проверок с 1 января не будет. Будут выборочные
15.12.2017 17:24 — Разное | Ежедневник
фото: shliah.by
Координационные планы контрольной (надзорной) деятельности на первое и второе полугодия 2018 г. формироваться не будут.
Как пояснили в Комитете госконтроля, согласно указу президента «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» предусматривается уход от действующей системы плановых проверок. С 1 января 2018 года плановые проверки назначаться не будут.
В соответствии с нормами Указа № 376 предусматривается переход к системе выборочных проверок. Проведение выборочной проверки в отношении конкретного субъекта «будет возможно по совокупности результатов анализа имеющейся в распоряжении контролирующего (надзорного) органа информации, свидетельствующей о наличии степени риска нарушений законодательства субъектом хозяйствования и высокого риска их негативных последствий на основе системы оценки рисков», сообщает ведомство.
Формирование системы оценки рисков будет осуществляться государственными органами на основании методики, разрабатываемой и утверждаемой Советом Министров по согласованию с Комитетом госконтроля и Генпрокуратурой.
Критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки на основе данной методики будут определяться государственными органами республиканского уровня по согласованию с Межведомственным советом по контрольной (надзорной) деятельности.
Планы выборочных проверок на первое полугодие 2019 г. будут сформированы Комитетом госконтроля и размещены на его сайте до 15 декабря 2018 г.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Координационные планы контрольной (надзорной) деятельности на первое и второе полугодия 2018 г. формироваться не будут.
|
Архив (Разное)
Комментарии