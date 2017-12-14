Под Борисовом танкисты стреляли на дальность 6000 метров

На военном полигоне под Борисовом 14 декабря прошел сбор танкистов и тренировки по стрельбе на большую дальность.

Об этом сообщает сайт «ВоенТВ».

«Офицеры рассмотрели вопросы управления артиллерией в ходе общевойскового боя, а также ведения огня из танков по навесной траектории на большие дальности - мортирную стрельбу», - информирует ВоенТВ.

Военные также тренировались спасать раненых и эвакуировать технику с поля боя.

В ходе сбора с командирами механизированных и танковых батальонов офицеры рассмотрели вопросы управления артиллерией. Были отработаны тактика общевойскового боя, тактика ведения танкового огня по навесной траектории на большие дальности, так называемая мортирная стрельба.