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Под Борисовом танкисты стреляли на дальность 6000 метров
На военном полигоне под Борисовом 14 декабря прошел сбор танкистов и тренировки по стрельбе на большую дальность.
Об этом
«Офицеры рассмотрели вопросы управления артиллерией в ходе общевойскового боя, а также ведения огня из танков по навесной траектории на большие дальности - мортирную стрельбу», - информирует ВоенТВ.
Военные также тренировались спасать раненых и эвакуировать технику с поля боя.
В ходе сбора с командирами механизированных и танковых батальонов офицеры рассмотрели вопросы управления артиллерией. Были отработаны тактика общевойскового боя, тактика ведения танкового огня по навесной траектории на большие дальности, так называемая мортирная стрельба.
Точность огня танкового орудия превосходит большинство артиллерийских систем схожего калибра. Такие упражнения проводятся редко, и белорусские танкисты - одни из немногих в СНГ, кто отрабатывает подобные навыки. Максимальная же дальность огня танковой пушки - 10 000 м, - пишет
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На военном полигоне под Борисовом прошел сбор танкистов и тренировки по стрельбе на большую дальность. Об этом сообщает сайт «ВоенТВ».
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