Обустраиваем балкон



Современное остекление помогает воплотить смелые дизайнерские идеи, получить стильное и удобное пространство, надежно защищенное от шума, ветра, пыли и грязи с улицы. Такое решение позволяет получить несколько квадратных метров полезной площади балкона, который можно использовать не только для хранения вещей, но также для отдыха и даже в качестве рабочего кабинета. Для остекления используются балконные рамы из пластика или алюминия.

Виды остекления





Многокамерная пластиковая рама служит надежной защитой от звуков с улицы, поэтому ее рекомендуется устанавливать на окна, которые выходят на шумные проспекты и магистрали. 5-камерный профиль обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Ширина такого профиля позволяет вместить двухкамерный стеклопакет, которые позволяет защитить балкон от мороза даже в самую суровую зиму.

Если необходимо просто защитить помещение от грязи и осадков, можно установить трехкамерную пластиковый профиль или балконную раму из алюминия, которая хорошо держит тепло и при этом стоит дешевле аналогов из ПВХ. Для узких лоджий можно использовать раздвижные модели, которые отличаются удобством эксплуатации. Для остекления выхода на утепленный балкон применяется трехкамерный профиль.

Рекомендации по обустройству балкона





Законодательство Беларуси запрещает объединять балконы и жилое помещение, так как дополнительное оборудование отопления и горячего водоснабжения может привести к превышению инженерных нагрузок на одну комнату. Поэтому важно получить все согласования на перепланировку. Разрешается утепление стен, пола и потолка балкона, однако для этого требуется разработка специальной документации. Такое обустройство позволит увеличить пространство квартиры и превратить балкон в полезное дополнение к комнате.

Грамотное остекление станет первым этапом процесса утепления, далее можно организовать электроподогрев пола и обшить стены изолоном или пенополиуретаном. После этого балкон можно оформить согласно собственному вкусу и потребностям, например, сделать зону для чаепития или рабочий кабинет.

Комфортная зона отдыха на балконе





Приведем рекомендации, которые позволят превратить балкон в идеальное место для отдыха:

чтобы защитить балкон от солнца, можно установить тонированные стеклопакеты. Для первого этажа рекомендуется зеркальная тонировка, которая помогает скрыть помещение от любопытных прохожих;

чтобы сделать пребывание на балконе безопасным для детей, можно установить ручки с замком и блокировку открытия створки. Этот шаг позволит предотвратить выпадения ребенка, который по каким-либо причинам остался один в помещении.

чтобы защитить себя от насекомых, популярным решением является установка москитной сетки.

Утепление и обустройство балкона начинается с остекления. С помощью каталога TAM.BY вы найдете компании, которые проводят остекление и используют качественные балконные рамы и фурнитуру. Превратите ваш балкон в уютное пространство для отдыха, надежно защищенное от уличного шума и грязи!