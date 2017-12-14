Рождественские ярмарки в Минске – 2017/18

В канун католического Рождества в Минске традиционно проходят праздничные ярмарки и берут начало новогодние торжества.

15 декабря на двух площадках в центре столицы открывается "Калядны кірмаш", который продлится до 15 января следующего года.

Главным ярмарочным днем станет суббота 23 декабря: на площадке перед Дворцом спорта пройдет большая городская ярмарка "Калядная зорка", а в районах столицы откроются местные кирмаши. Именно на центральной ярмарке будет работать самый большой елочный базар столицы и состоится финиш традиционного шествия Дедов Морозов и Снегурочек.

Даты, время и места праздничных рождественских и новогодних ярмарок в Минске смотрите в инфографике Sputnik.