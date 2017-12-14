На Партизанском проспекте столкнулись две фуры и три легковушки

Авария с участием двух фур и трех легковушек произошла в Минске на Партизанском проспекте, сообщила БЕЛТА представитель ГАИ Заводского района Анастасия Забавская.



Фото: ГАИ Заводского района

ДТП случилось 15 декабря, около 11.00. Водитель большегруза Iveco с прицепом ехал по проспекту, при выборе скорости не учел дорожные условия и погоду. Около гипермаркета «Простор» в результате резкого торможения машина вошла в неуправляемый занос, ее выбросило в четвертую полосу, где она столкнулась со стоящей впереди Suzuki. Та продвинулась вперед и врезалась в стоящий автомобиль Renault, при этом Suzuki развернуло, и она задела фуру Scania, стоявшую в третьей полосе. Полуприцеп тягача Iveco продолжил движение и совершил наезд на стоящий в пятой полосе Volkswagen.











Пострадавших в аварии нет.