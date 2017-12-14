Центробанк объявил о санации «Промсвязьбанка», его владельцы Ананьевы обратились к клиентам

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Утром 15 декабря ЦБ объявил о начале санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора и введении в ПСБ временной администрации. На фоне сообщения об этом акции ПСБ подешевели почти на 10%.

Основные совладельцы Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей и Дмитрий Ананьевы назвали причины возникновения проблем, из-за которых банку «потребовалась помощь государства», пишет РБК.



«Наш банк прошел в последнее время через очень тяжелые испытания. Не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность. И мы можем с уверенностью сказать, что банк может и умеет работать в режиме самых серьезных вызовов. К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства», — говорится в обращении Ананьевых к клиентам и партнерам ПСБ.



В документе подчеркивается, что банком была проделана «огромная работа» и достигнуты «очевидные успехи» по выполнению новых требований ЦБ к системно значимым банкам.



«В течение длительного времени регулятор проводил работу по ревизии наших банковских активов, итогом которой стало решение ЦБ РФ о доначислении резервов и, как следствие, вводе временной администрации в банк. В сложившейся ситуации мы глубоко сожалеем о принятом решении, но не можем не принять его», — отмечается в обращении.



Авторы документа особо отметили, что в настоящее время работа всех подразделений ПСБ продолжается, а сам банк продолжает «конструктивный диалог» с ЦБ.



