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Центробанк объявил о санации «Промсвязьбанка», его владельцы Ананьевы обратились к клиентам

15.12.2017 18:02 — Разное | Ежедневник  
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Центробанк объявил о санации «Промсвязьбанка», его владельцы Ананьевы обратились к клиентам

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Утром 15 декабря ЦБ объявил о начале санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора и введении в ПСБ временной администрации. На фоне сообщения об этом акции ПСБ подешевели почти на 10%.

Основные совладельцы Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей и Дмитрий Ананьевы назвали причины возникновения проблем, из-за которых банку «потребовалась помощь государства», пишет РБК.

«Наш банк прошел в последнее время через очень тяжелые испытания. Не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность. И мы можем с уверенностью сказать, что банк может и умеет работать в режиме самых серьезных вызовов. К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства», — говорится в обращении Ананьевых к клиентам и партнерам ПСБ.

В документе подчеркивается, что банком была проделана «огромная работа» и достигнуты «очевидные успехи» по выполнению новых требований ЦБ к системно значимым банкам.

«В течение длительного времени регулятор проводил работу по ревизии наших банковских активов, итогом которой стало решение ЦБ РФ о доначислении резервов и, как следствие, вводе временной администрации в банк. В сложившейся ситуации мы глубоко сожалеем о принятом решении, но не можем не принять его», — отмечается в обращении.

Авторы документа особо отметили, что в настоящее время работа всех подразделений ПСБ продолжается, а сам банк продолжает «конструктивный диалог» с ЦБ.

 

 
 
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Утром 15 декабря ЦБ объявил о начале санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора и введении в ПСБ временной администрации. На фоне...

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