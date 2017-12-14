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Летающий спорткар будет готов к запуску весной 2018 года

15.12.2017 17:45 — Разное | Ежедневник  
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Летающий спорткар будет готов к запуску весной 2018 года

фото: lenta.ru

Американская компания Samson Motors заявила о начале разработки летающего спортивного автомобиля.

По информации издания Daily Mail, , компания уже представила концепт средства передвижения. Спорткар будет трехколесным и сможет разгоняться по воздуху до 320 километров в час, сообщает Лента.ру. Машина получила название Switchblade, ее стоимость составит около 120 тысяч долларов. Представители Samson Motors рассказали, что летающий автомобиль будет готов к запуску весной 2018 года.

Спорткар рассчитан на двух человек: водителя и пассажира. Для полета конструкция механизма предусматривает раскрывающиеся крылья. Но, в отличие от других концептов, взлетать машина сможет только из аэропортов.

4 августа сообщалось, что немецкий автомобилестроительный концерн Daimler инвестировал 25 миллионов евро в разработку летающего такси с электроприводом компанией Volocopter. Стартап уже представил действующий прототип E-Volo 2X, который проходит летные испытания.

 
 
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Американская компания Samson Motors заявила о начале разработки летающего спортивного автомобиля.

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