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Летающий спорткар будет готов к запуску весной 2018 года
15.12.2017 17:45 — Разное | Ежедневник
фото: lenta.ru
Американская компания Samson Motors заявила о начале разработки летающего спортивного автомобиля.
По информации издания Daily Mail, , компания уже представила концепт средства передвижения. Спорткар будет трехколесным и сможет разгоняться по воздуху до 320 километров в час, сообщает
Спорткар рассчитан на двух человек: водителя и пассажира. Для полета конструкция механизма предусматривает раскрывающиеся крылья. Но, в отличие от других концептов, взлетать машина сможет только из аэропортов.
4 августа сообщалось, что немецкий автомобилестроительный концерн Daimler инвестировал 25 миллионов евро в разработку летающего такси с электроприводом компанией Volocopter. Стартап уже представил действующий прототип E-Volo 2X, который проходит летные испытания.
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Американская компания Samson Motors заявила о начале разработки летающего спортивного автомобиля.
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