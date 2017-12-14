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В Пинске появится новый жилой микрорайон с торговым центром и школой-садом

15.12.2017 18:09 — Разное | Tut.by  
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Комплекс из 13 жилых домов на 1050 квартир в районе Козляковичей, совсем недалеко от реки Пина, планируется построить в Пинске согласно нового генплана города, передает медиахолдинг «Варяг».


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Архитектурным проектированием масштабного объекта, который расположится на территории 15 га, по поручению Пинского горисполкома в настоящее время занимается Управление капитального строительства города.

В новом микрорайоне, у которого пока нет названия, предполагается построить 13 многоквартирных домов, в 9 и 10 этажей. Как рассказал Анатолий Сухаревич, директор УП «УКС г. Пинска», проектом также будет предусмотрено в перспективе строительство школы-сада на 470 мест, детских площадок, торговых центров, 2,5 км дорог и других объектов инфраструктуры. Экспертиза проекта нового микрорайона в Пинске запланирована на первый квартал 2018 года.

Крупнопанельные многоэтажки в новом районе будут создаваться с применением технологии «Широкий шаг». Эта конструктивная схема экономически эффективна по сравнению с известными системами, ее реализация занимает меньше времени, а планировки квартир могут быть более разнообразны. Генпланом также предусмотрены несколько парковок и санитарно-защитная зона от промышленных предприятий, будет создана и удобная транспортная развязка. Улицу «60 лет Октября» планируют расширить до четырех полос с учетом далекой перспективы построить путепровод через реку Пину.

Новостройки предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий. А таких в Пинске сейчас около 12 тысяч человек. В 13 домах смогут проживать порядка 3,5 тысяч жителей. Пинчане станут новоселами по Указу Президента № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

О сроках реализации проекта говорить пока рано. Все упирается в выделение финансовых средств. Половину необходимого составят субвенции из республиканского бюджета, другую половину — деньги из областного бюджета. При удачном стечении обстоятельств приступить к строительству нового микрорайона планируют в конце 2018 года.

 
 
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Проектом также будет предусмотрено в перспективе строительство школы-сада на 470 мест, детских площадок, торговых центров

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