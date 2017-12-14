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Дранькова: следователи ищут очевидцев наезда на девушку в Минске
15.12.2017 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Следователи разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла рано утром около 7 часов 40 минут 15 декабря в столице на перекрестке улиц Селицкого и Бачило.
© Фото: ГАИ Минской области
По факту аварии управлением СК по Минску возбуждено
Следственно-оперативная группа, работавшая на месте трагедии, установила, что автомобиль Lexus, которым управлял 26-летний мужчина, совершил наезд на 22-летнюю девушку. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте аварии.
"По предварительным данным, потерпевшая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Транспортное средство двигалось со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Шабаны", — сказала Дранькова.
Следователи совместно со специалистами Госкомитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия. Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.
"Следствие обращается с просьбой к очевидцам ДТП сообщить имеющуюся у них информацию, в том числе и о наличии записей видеорегистратора", — добавила Дранькова.
Как ранее сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, предварительно, девушка перебегала дорогу на красный сигнал светофора.
Предоставить информацию о трагической аварии можно по телефонам: 8 017 389 54 53, 8 033 333 67 19 или в дежурную службу: 8 017 389 55 55.
Комментарий официального представителя УСК по Минску Марины Драньковой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности расследования уголовного дела по факту смертельной аварии в...
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