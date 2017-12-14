Дранькова: следователи ищут очевидцев наезда на девушку в Минске

Следователи разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла рано утром около 7 часов 40 минут 15 декабря в столице на перекрестке улиц Селицкого и Бачило.



© Фото: ГАИ Минской области BMW насмерть сбил лежавшего на могилевской трассе мужчину

По факту аварии управлением СК по Минску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь , это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следственно-оперативная группа, работавшая на месте трагедии, установила, что автомобиль Lexus, которым управлял 26-летний мужчина, совершил наезд на 22-летнюю девушку. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте аварии.

"По предварительным данным, потерпевшая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Транспортное средство двигалось со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Шабаны", — сказала Дранькова.

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Следователи совместно со специалистами Госкомитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия. Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.

"Следствие обращается с просьбой к очевидцам ДТП сообщить имеющуюся у них информацию, в том числе и о наличии записей видеорегистратора", — добавила Дранькова.

Как ранее сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, предварительно, девушка перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Водитель Lexus был трезвым, техосмотр на автомобиле был пройден вовремя .

Предоставить информацию о трагической аварии можно по телефонам: 8 017 389 54 53, 8 033 333 67 19 или в дежурную службу: 8 017 389 55 55.

Комментарий официального представителя УСК по Минску Марины Драньковой слушайте на радио Sputnik Беларусь.