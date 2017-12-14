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Белоног: по факту лобового ДТП под Смолевичами возбуждено дело

15.12.2017 18:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Уголовное дело по факту смертельного ДТП в Смолевичском районе возбуждено по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Белоног: по факту лобового ДТП под Смолевичами возбуждено дело
© Sputnik / Виктор Толочко
ГАИ: водитель Lexus, насмерть сбивший девушку в Минске, был трезвым

Лобовое столкновение автомобилей произошло днем 15 декабря на автодороге Слобода-Новосады в Смолевичском районе.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo при совершении обгона выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Mercedes"

В результате аварии 22-летняя девушка-водитель легкового автомобиля  от полученных травм погибла на месте.

"Следователи с участием экспертов и сотрудников ГАИ провели осмотр места происшествия, назначили ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинскую и автотехническую ", — уточнила Белоног.

Сейчас следствие устанавливает свидетелей и очевидцев смертельной аварии. В ходе расследования выясняются все обстоятельства, в том числе, будет восстановлена хронология событий.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног сообщила радио Sputnik Беларусь подробности смертельной аварии в Смолевичском районе: 22-летняя...

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