Четырехкратный чемпион Беларуси после шестилетнего перерыва возвращается в БАТЭ

После шестилетнего перерыва нападающий Максим Скавыш вернулся в БАТЭ, сообщает пресс-служба борисовского клуба.



Максим Скавыш. Фото: fcbate.by

Максим Скавыш защищал цвета БАТЭ на протяжении пяти сезонов (2007−2011): за это время провел 145 официальных поединков за главную команду, забил 31 мяч и отдал 15 результативных передач. Вместе с «желто-синими» Скавыш четырежды завоевал золото высшей лиги (2008−11), дважды поднимал над головой Суперкубок (2010, 2011) и один раз — Кубок страны (2010).

В сезоне-2012 Максим был взят в аренду бобруйской «Белшиной». А через год перебрался в калининградскую «Балтику», в составе которой выступал в течение двух с половиной лет.

В середине 2015-го Скавыш вернулся в Беларусь и заключил контракт с «Торпедо-БелАЗом». Спустя без малого год Максим выиграл первый «внеборисовский» трофей — национальный Кубок (в финале жодинцы по пенальти одолели БАТЭ). Причем вклад форварда в это достижение оказался очень весомым — в 8 матчах того розыгрыша он записал себе в актив 7 голов и на пару с Михаилом Гордейчуком стал лучшим бомбардиром турнира.

Летом 2016-го Скавыш принял приглашение израильского «Хапоэля» из Кфар-Сабы. Однако этот клуб решал весьма приземленные задачи — сохранение места в элитном дивизионе, что шло вразрез с характером и устремлениями самого футболиста. В итоге в конце прошлого года стороны приняли решение о прекращении сотрудничества.

Максим вновь присоединился к «Торпедо-БелАЗу», где провел очень качественный сезон. В завершившемся чемпионате являлся лидером «автозаводцев», что подтверждает личная статистика — 14 баллов по системе «гол + пас» (9+5). И вот теперь нападающий пополнил ряды БАТЭ.